В Украине увеличился спрос на электромобили: названы бестселлеры — Finance.ua

В Украине увеличился спрос на электромобили: названы бестселлеры
В I квартале 2025 г. украинский автопарк пополнили 12,8 тыс. авто на электротяге (BEV).
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».
Где больше всего регистрируют электрокары? Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 1961 ед. (94% б/у);
- город Киев — 1632 ед. (68% б/у);
- Киевская обл. — 1120 ед. (76% б/у);
- Днепропетровская — 986 ед. (80% б/у);
- Одесская — 761 ед (76% б/у).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках стал BYD Song Plus EV.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто тройка самых популярных выглядит так:
- Tesla Model Y — в Киеве и области,
- Tesla Model 3 — на Львовщине и Днепропетровщине,
- Nissan Leaf — в Одесской обл.
Напомним, по данным Института исследований авторынка, украинский автопарк в течение первого квартала 2025 года пополнили 2067 новых легковых электромобилей, и это значит, что темпы продаж здесь упали.
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