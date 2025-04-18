В Украине увеличился спрос на электромобили: названы бестселлеры — Finance.ua

В Украине увеличился спрос на электромобили: названы бестселлеры Сегодня 19:46 — Технологии&Авто

В Украине увеличился спрос на электромобили: названы бестселлеры

В I квартале 2025 г. украинский автопарк пополнили 12,8 тыс. авто на электротяге (BEV).

Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».

Где больше всего регистрируют электрокары? Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 1961 ед. (94% б/у);

город Киев — 1632 ед. (68% б/у);

Киевская обл. — 1120 ед. (76% б/у);

Днепропетровская — 986 ед. (80% б/у);

Одесская — 761 ед (76% б/у).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках стал BYD Song Plus EV.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто тройка самых популярных выглядит так:

Tesla Model Y — в Киеве и области,

Tesla Model 3 — на Львовщине и Днепропетровщине,

Nissan Leaf — в Одесской обл.

Напомним, по данным Института исследований авторынка, украинский автопарк в течение первого квартала 2025 года пополнили 2067 новых легковых электромобилей, и это значит, что темпы продаж здесь упали.

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