В Украине увеличилось количество контрафакта бензина — эксперты — Finance.ua
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В Украине увеличилось количество контрафакта бензина — эксперты

Сегодня 13:33Криминал
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Из-за топливного кризиса, который произошел на украинских АЗС из-за полномасштабного вторжения рф, значительно увеличилось количество контрафакта.
Вместо бензина украинцам продают «горючую смесь», которая за несколько лет использования способна вывести автомобиль из строя.
«Через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать то горючее, которое сегодня фактически разводят с неизвестным веществом», — объяснил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Как заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец, главная причина роста доли некачественного бензина в Украине — разрешение на работу для нелегальных мини нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Именно они «в кустарных условиях производят спиртовое и компонентное топливо».
«Такие мини-НПЗ замещают существенную долю нормального топлива, по которому возник дефицит. Иногда продается топливо такого качества, что его даже бензином назвать нельзя, это просто такая горючая субстанция. В итоге сейчас получаем много обращений с жалобами — заправили полный бак и попали на достаточно серьезные деньги», — отметил эксперт.
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Чернобрывец говорит, что доля контрафактного топлива на рынке велика — как минимум до 40%. Чаще подделывают бензин, чем дизельное топливо, примерно в соотношении 70% на 30%.
По его словам, эта оценка не подкреплена исследованиями и носит «субъективный» характер. Эксперт утверждает, что хуже всего ситуация в регионах и отдаленных от областных центров населенных пунктах, куда качественный бензин из Европы просто не доезжает.
Обезопасить авто от заправки некачественным горючим можно, пользуясь услугами крупных сетей АЗС, при этом избегая безымянных автозаправок и небольших сетей в регионах — именно они являются основным каналом сбыта контрафакта, говорят эксперты.
Кстати, путешествовать и ездить по делам можно не только на собственном авто. Забронировать и купить можно билеты на автобус, поезд и даже самолеты.
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По материалам: УНІАН
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