Цены на бензин: прогноз на ближайший год — Finance.ua

Цены на бензин: прогноз на ближайший год

Сегодня 19:02 — Энергетика

Цены на топливо на заправках останутся высокими и в следующем году из-за перебоев с поставками российской нефти. Нефтеперерабатывающие заводы вовсю пытаются удовлетворить восстанавливающийся после пандемии спрос, сообщила консалтинговая компания Wood Mackenzie.

Об этом сообщает Reuters

Давление должно снизиться во второй половине следующего года, когда ожидается запуск нескольких новых крупных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на Ближнем Востоке, говорится в отчете WoodMac.

По словам аналитика Wood Mackenzie Алана Гелдера, сейчас рекордные цены на бензин и дизельное топливо в США, Европе и других странах снизили мировой спрос на нефть примерно на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет примерно 1% мирового спроса.

«Система выглядит очень, очень напряженной, пока не появится небольшой запас новых (перерабатывающих) мощностей», — сказал Гелдер агентству Reuters.

По данным WoodMac, прибыль, которую нефтеперерабатывающие заводы получают от перегонки сырой нефти в топливо, такое как бензин и дизельное топливо, находится на рекордно высоком уровне около 30 долларов за баррель.

Западные санкции в отношении российской нефти после вторжения рф в Украину в феврале привели к снижению добычи российской нефти и объемов нефтепереработки и серьезно нарушили потоки нефти по всему миру, что привело к росту цен на нефть.

WoodMac ожидает, что в следующем году цены на нефть в среднем составят около 100 долларов за баррель по сравнению со 110 долларами в этом году. Цены на нефть марки Brent в настоящее время находятся на уровне около 120 долларов за баррель.

Гелдер сказал, что нефтеперерабатывающий сектор работает на максимуме, где это возможно, и уделяет первостепенное внимание дизельному топливу, но предложение остается недостаточным для удовлетворения спроса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.

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