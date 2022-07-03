В Украине упростили регистрацию рождения и смерти во время военного положения — Finance.ua

В Украине упростили регистрацию рождения и смерти во время военного положения
В Украине упростили процедуру установления фактов рождения и смерти в ходе полномасштабной войны. Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада.
Речь идет о документе № 7310, обновляющем правила регистрации рождения или смерти в условиях военного или чрезвычайного положения, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Нардепы внесли соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины. Согласно законопроекту:
- для регистрации факта рождения или смерти на территориях, где из-за боев больницы и ЗАГСы не могут выдать документы, родственники могут обратиться в любой суд Украины;
- в суд могут быть поданы любые документы и свидетельства, которые могут подтвердить факт рождения или смерти;
- такие заявления будут рассматриваться безотлагательно и бесплатно (заявителей освободили от уплаты судебного сбора).
- судебные решения будут направлены в ЗАГС, где заявители смогут получить свидетельства.
Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, этот законопроект, среди прочего, решит проблемы внутренних переселенцев.
«Рада приняла закон № 7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти», — подчеркнула она.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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