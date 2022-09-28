В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, работавших в оккупации — Finance.ua
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В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, работавших в оккупации

Личные финансы
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В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, работавших в оккупации
В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, работавших в оккупации
Граждане, работавшие на предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, смогут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсий с помощью свидетелей.
О внесении соответствующих дополнений в порядок подтверждения существующего трудового стажа сообщил в телеграме представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Дополнен Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней новыми положениями», — говорится в сообщении.
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Установлено, что стаж работы при отсутствии документов может подтверждаться свидетельскими показаниями.
Такая норма действует, если предприятие, учреждение, организация или их правопреемники размещены на временно оккупированной россией территории Украины, в районе проведения АТО или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии россии, на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий либо которые находятся/находились во временной оккупации, окружении (блокировании).
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Также норма действует в случае, когда имущество (документы) предприятий или учреждений на территории Украины повреждено или уничтожено в результате военных (боевых) действий, при условии документального подтверждения повреждения или уничтожения.
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По материалам:
Укрінформ
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