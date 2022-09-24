Украинцам не стоит ожидать роста зарплат, но работа будет — эксперт Вчера 13:00 — Личные финансы

Осенью рынок труда в Украине не претерпевает значительных изменений, большое количество вакансий сохранится в обрабатывающей промышленности и торговле.

Такое мнение высказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак.

По его словам, самыми популярными профессиями во время войны будут строители, коммунальщики и водители. Также растет спрос на рабочие специальности.

«Чаще всего работодатели ищут монтажников, грузчиков, сборщиков и упаковщиков товаров. Также к самым популярным профессиям относятся продавцы, кассиры, фармацевты, фермеры и IT-специалисты. Последние, кстати, одни из тех, кто понес наименьшие потери из-за войны, потому что у них есть возможность работать удаленно», — сказал Орищак.

Эксперт отметил, что спрос на строителей сохранится не только осенью, но и в ближайшие годы. Также работодатели будут искать специалистов в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, оптовой и розничной торговле, логистике, производстве химической продукции, электрооборудования, мебели.

«Пока экономика не выйдет на путь восстановления, ждать роста зарплат не приходится. Люди еще несколько лет будут жить на грани достаточности средств и сводить концы с концами при высокой инфляции. Однако работа в стране будет. Это главное», — указывает Орищак.

Эксперт также добавил, что среди востребованных профессий будут, в частности, мастера салонов красоты. Впрочем, курсы повышения квалификации и развитие в этой области не будут приоритетными, поскольку уменьшится количество людей, готовых платить за эти услуги.

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Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда — это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По данным кадрового портала grc.ua, несмотря на кризис на рынке труда из-за войны, некоторые работодатели продолжают поощрять кандидатов и предлагают в вакансиях дополнительные условия, которые могут привлечь внимание к объявлению о работе и повысить лояльность сотрудников к компании.

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УБР По материалам:

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