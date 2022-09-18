Рынок труда: что делать тем, у кого наименее востребованные профессии — Finance.ua
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Рынок труда: что делать тем, у кого наименее востребованные профессии

Личные финансы
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Наиболее востребованными в настоящее время в Украине стали все, кто связан с продажами и сферой обслуживания. «Продавать и кормить» — так коротко можно сформулировать слоган отечественного рынка труда.
Во-первых, во всех отраслях сохраняется повышенный — и как правило неудовлетворенный — спрос на высокопрофессиональных специалистов. «Из тысяч резюме ни одного подходящего» — обычная ремарка хедхантинговых отделов крупных компаний. То есть для профессионалов с опытом рынок даже в войну благоприятным.
Еще один фактор, частично нивелирующий дисбаланс на рынке труда, — это неожиданно эффективная стратегия государства для поддержки малого предпринимательства, позволяющая перейти из статуса наемного сотрудника в самостоятельную бизнес-единицу.
В Украине действуют сразу несколько достаточно щедрых государственных программ, направленных на поддержку предпринимательской инициативы или смену профессиональной специализации.
Летом Минэкономики запустило грантовые программы для создания бизнеса, развития предпринимательства и обучения. В рамках этой программы украинцы могут получить микрогранты для создания собственного бизнеса; гранты на развитие перерабатывающего предприятия; государственное финансирование закладки сада и другие аграрные проекты; грант на реализацию стартапа, в том числе в сфере ІТ; средства для обучения ІТ-специальности.
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Также продолжает действовать практика льготного кредитования в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» — по данным Минфина, на конец августа за время действия военного положения выдано 11 739 льготных кредитов на 43,45 млрд грн. Из них 0,67 млрд грн — на инвестиционные цели.
Также следует признать, что государство отказалось от практики резкого вмешательства в экономику и в целом достаточно цивилизованно поддерживает бизнес и считывает фидбек. Так, инициатива о введении 10% сбора на валютные операции (так называемый налог на импорт), которая могла бы существенно снизить маржинальность торговых операций, после критики бизнес-сообщества была отменена.
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По материалам:
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