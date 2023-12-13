В Украине упростили использование усовершенствованных е-подписей: КЭП больше не потребуется — Finance.ua

В Украине упростили использование усовершенствованных е-подписей: КЭП больше не потребуется
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое нормирует технические требования к созданию и проверке усовершенствованных электронных подписей или печатей.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Как отмечается, ранее усовершенствованные электронные подписи и печати использовали временно в рамках эксперимента на период военного положения.
Для чего это нужно
Это позволит использовать такие подписи для получения электронных услуг на постоянной основе. Использование квалифицированной е-подписи больше не потребуется.
Постановление значительно упростит получение и использование усовершенствованных электронных подписей. Вместо КЭП теперь можно будет использовать УЭП, если законом не требуется иное.
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Кроме того, физические и юридические лица смогут использовать электронную подпись, не сохраняя ее на защищенном носителе. Это, в частности, позволит обеспечить бесперебойное функционирование электронного документооборота и проверки пользователей.
Постановление поможет гармонизировать украинское законодательство в сфере электронных доверительных услуг с европейским.
Справка Finance.ua:
- электронная подпись — это электронные данные, которые обеспечивают целостность документов и идентифицируют личность;
- электронная подпись может храниться в виде MobileID, подписи на ID-карте, подписи на токене или защищенном носителе информации;
- с помощью электронной подписи можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах;
- документы с этой подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно.
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