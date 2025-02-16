В Украине упали продажи китайских легковых автомобилей — Finance.ua

В Украине упали продажи китайских легковых автомобилей Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

В Украине упали продажи китайских легковых автомобилей

За январь 2025 года украинцы приобрели 819 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 40% меньше по сравнению с январем прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, что из этого количества 674 авто были новыми (-24%), а 145 — подержанными (-69%).

Большинство легковых автомобилей китайского производства составляли электромобили — 82% от общего количества.

Среди новых китайских легковых автомобилей наиболее популярными моделями стали:

BYD Song Plus — 155 ед.; ZEEKR 001 — 59 ед; ZEEKR 7X — 41 ед.; Volkswagen ID.4 — 39 ед.; Audi Q4 e-tron — 39 ед.

Среди подержанных автомобилей лидировали:

ZEEKR 001 — 18 ед; ZEEKR 7X — 15 ед.; Polestar 2 — 11 ед; Volkswagen ID.4 — 10 ед.; Audi Q4 e-tron — 8 ед.

Напомним, в течение января 2025 года в Украину было ввезено 14 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за границы. Это на 16% меньше, чем в январе прошлого года.

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