В Украине упали продажи китайских легковых автомобилей — Finance.ua

В Украине упали продажи китайских легковых автомобилей
За январь 2025 года украинцы приобрели 819 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 40% меньше по сравнению с январем прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что из этого количества 674 авто были новыми (-24%), а 145 — подержанными (-69%).
Большинство легковых автомобилей китайского производства составляли электромобили — 82% от общего количества.
Среди новых китайских легковых автомобилей наиболее популярными моделями стали:
- BYD Song Plus — 155 ед.;
- ZEEKR 001 — 59 ед;
- ZEEKR 7X — 41 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 39 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 39 ед.
Среди подержанных автомобилей лидировали:
- ZEEKR 001 — 18 ед;
- ZEEKR 7X — 15 ед.;
- Polestar 2 — 11 ед;
- Volkswagen ID.4 — 10 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 8 ед.
Напомним, в течение января 2025 года в Украину было ввезено 14 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за границы. Это на 16% меньше, чем в январе прошлого года.
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