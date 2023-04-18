В Украине существенно подешевела гречка — Finance.ua
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В Украине существенно подешевела гречка

Личные финансы
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Украинцам показали, как изменились цены на гречку на полках крупных супермаркетов. Об этом сообщает agronews.ua.
Так, за месяц больше всего изменилась стоимость гречки. По сравнению с мартом она подешевела с 64,43 грн/кг до 58,23 грн/кг. Ценник ее колеблется от 49,90 грн/кг (Ашан) до 69,90 грн/кг (Метро).
В Украине существенно подешевела гречка
Ранее сообщалось, что гречка в Украине продолжает дешеветь уже четвертый месяц подряд. В сентябре ценник на гречку снизился с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг. По состоянию на 12 декабря популярная среди украинцев крупа продавалась в супермаркетах уже по 76,37 грн за кг.
По данным Минагрополитики, дефицит гречки в Украине в этом году не прогнозируется. Урожая аграрии собрали 156 тыс. т, при ежегодной потребности населения 110-110 тыс. тонн.
Только Львовщина в 2022 году собрала около 9,5 тыс. тонн гречки, что в 2,5 раза больше урожая 2021 года. Достичь таких результатов львовским аграриям удалось, прежде всего, благодаря увеличению посевных площадей на 70% до 6,3 тыс. га.

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По материалам:
agronews
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