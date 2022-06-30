В Украине суд арестовал корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств — Finance.ua

В Украине суд арестовал корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В Украине суд арестовал корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, СБУ

По инициативе Службы безопасности Украины арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств.

Об этом СБУ сообщает в Телеграме

Как установила спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, близкий к политической верхушке страны-агрессора.

«В бизнес-кругах россии этого мужчину называют „железным мальчиком“. Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий», — говорится в сообщении.

В 2016 году бизнесмен получил от президента рф Владимира Путина награду «За благодеяние».

По решению суда, на его туристический бизнес в Украине наложен арест.

Это касается, в частности, корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере более 31,5 млн грн; средств в размере свыше 3 млн грн и 106 тыс. долларов США, которые находились на банковских счетах.

Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

По данным СМИ , речь идет о компании TUI, связанной с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым.

Укрінформ По материалам:

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