Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT — аналитики — Finance.ua
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Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT — аналитики

Фондовый рынок
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Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT — аналитики
Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT — аналитики
Четыре российских банка, уполномоченные обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), до сих пор не отключили от системы SWIFT.
Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor от StateWatch.
Речь идет об АО «Газпромбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» и АО «Дальневосточный банк».
"Российское законодательство содержит список из 10 банков, которые уполномочены обслуживать участников государственного оборонного заказа, осуществлять банковское сопровождение, а потому имеют стратегическое значение для правительства россии.
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В настоящее время актуальный список таких банков закрыт, однако в последний раз в открытый список входили: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «Всероссийский банк развития регионов», АО «Россельхозбанк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО «Банк „Санкт-Петербург“», ОАО «АБ «Россия», АО «Дальневосточный банк» и ПАО «Промсвязьбанк», — объясняют аналитики.
Эти банки уполномочены осуществлять банковское сопровождение контрактов в сфере российского гособоронзаказа.
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Банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство россии впоследствии компенсирует им эти средства. Уполномоченный банк заключает договор о банковском сопровождении с исполнителем контракта по ДОЗ, а расчеты по такому государственному заказу производятся через отдельные счета, открытые в этих банках, добавляют в Trap Aggressor.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам:
Економічна Правда
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