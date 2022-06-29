Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT — аналитики Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Четыре из десяти банков, обслуживающих российский ОПК, не отключили от SWIFT — аналитики

Четыре российских банка, уполномоченные обслуживать российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), до сих пор не отключили от системы SWIFT.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor от StateWatch.

Речь идет об АО «Газпромбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» и АО «Дальневосточный банк».

"Российское законодательство содержит список из 10 банков, которые уполномочены обслуживать участников государственного оборонного заказа, осуществлять банковское сопровождение, а потому имеют стратегическое значение для правительства россии.

В настоящее время актуальный список таких банков закрыт, однако в последний раз в открытый список входили: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «Всероссийский банк развития регионов», АО «Россельхозбанк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО «Банк „Санкт-Петербург“», ОАО «АБ «Россия», АО «Дальневосточный банк» и ПАО «Промсвязьбанк», — объясняют аналитики.

Эти банки уполномочены осуществлять банковское сопровождение контрактов в сфере российского гособоронзаказа.

Банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство россии впоследствии компенсирует им эти средства. Уполномоченный банк заключает договор о банковском сопровождении с исполнителем контракта по ДОЗ, а расчеты по такому государственному заказу производятся через отдельные счета, открытые в этих банках, добавляют в Trap Aggressor.

Економічна Правда По материалам:

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