Уменьшение доходов россии, поддержка торговли Украины и санкции. Что планируют сделать страны G7 — Finance.ua

Уменьшение доходов россии, поддержка торговли Украины и санкции. Что планируют сделать страны G7 Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Страны «Большой семерки» предоставили более 2,8 миллиарда долларов гуманитарной помощи Украине в 2022 году, а также заявили, что готовы предоставить до 29,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования.

В совместном заявлении лидеры заверили , что будут продолжать координировать усилия по военной и экономической помощи Украине, а также осудили «неоправданное использование россией ядерной риторики».

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«Мы продолжаем осуждать жестокую, неспровоцированную, неоправданную и незаконную захватническую войну против Украины со стороны россии и помощь беларуси. Мы осуждаем и не признаем дальнейшие попытки россии перечеркивать границы силой», — говорится в заявлении.

Лидеры также осудили «неоправданное использование россией ядерной риторики» и предупредили, что «любое использование такого оружия будет иметь тяжелые последствия».

Страны «Большой семерки» также продолжат координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, а также предоставления материальной, учебной, материально-технической, разведывательной и экономической поддержки для наращивания ее вооруженных сил.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее сетей от кибератак и расширять наше сотрудничество в сферах энергетической безопасности, безопасности ядерных материалов и объектов, экологии и водопользования», — говорится в сообщении.

Кроме того, страны «Большой семерки» продолжают исследовать новые способы изоляции россии от участия в мировом рынке и бороться с уклонениями от санкций.

«Мы полны решимости уменьшить доходы россии, в частности от золота. Мы будем еще больше уменьшать экспортные доходы россии, принимая соответствующие меры для дальнейшего уменьшения зависимости от российской энергии, как указано в разделе „Энергетика“ нашего Коммюнике».

В целом финансовая поддержка Украины в период с 2014 по 2021 год от G7 превысила 60 миллиардов долларов США.

Мы рассчитываем на дополнительную запланированную поддержку украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международную финансовую корпорацию, которая составляет 3,5 миллиарда долларов США. Мы работаем над ускорением выплаты наших финансовых обязательств перед Украиной. Кроме того, мы обязуемся помогать Украине максимизировать свой экспортный потенциал. Поручаем министрам торговли G7 обсудить конкретные предложения по поддержке усилий Украины по возобновлению через торговлю, включая, например, приостановление пошлин на украинский экспорт", — говорится в заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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