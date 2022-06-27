Лидеры стран G7 признали приближение глобального экономического кризиса — Finance.ua

Лидеры стран G7 признали приближение глобального экономического кризиса
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины лидеры стран «Большой семерки» выразили озабоченность в связи надвигающимся экономическим кризисом.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.
Как пишет издание, кризис ожидается на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики.
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«Члены стран „Большой семерки“ озабочены кризисом, с которым мы сталкиваемся — падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок — это немалые проблемы», — отметил Шольц.
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