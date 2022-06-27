Лидеры стран G7 признали приближение глобального экономического кризиса — Finance.ua
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Лидеры стран G7 признали приближение глобального экономического кризиса

Мир
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Лидеры стран G7 признали приближение глобального экономического кризиса
Лидеры стран G7 признали приближение глобального экономического кризиса
На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины лидеры стран «Большой семерки» выразили озабоченность в связи надвигающимся экономическим кризисом.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.
Как пишет издание, кризис ожидается на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики.
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«Члены стран „Большой семерки“ озабочены кризисом, с которым мы сталкиваемся — падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок — это немалые проблемы», — отметил Шольц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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