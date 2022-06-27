G7 привлекут $600 млрд на инфраструктурное партнерство — Байден Сегодня 10:42 — Казна и Политика

G7 привлекут $600 млрд на инфраструктурное партнерство — Байден

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита в Германии объявили о старте программы Партнерства для глобальной инфраструктуры, чтобы привлечь сотни миллиардов долларов для укрепления мировой экономики.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Голос Америки

Весь мир ощущает влияние жестокой войны россии в Украине, в частности, на наши энергетические рынки. Мы нуждаемся в усилиях всего мира, чтобы инвестировать в трансформационные проекты по чистой энергетике, чтобы обеспечить устойчивость критически важной инфраструктуры к изменениям климата. Для перехода на чистую энергию важно разрабатывать критически важные материалы. В частности, производство батарей должно разрабатываться в соответствии с высокими стандартами охраны труда и окружающей среды. Быстрая и надежная транспортная инфраструктура, включая железные дороги и порты, необходима для транспортировки ресурсов, предназначенных для очистки, переработки, а также расширения доступа к экологически чистым технологиям. — Джо Байден, президент США

По его словам, США привлекут 200 миллиардов долларов государственного и частного капитала в течение следующих пяти лет для этого партнерства.

«Мы здесь сегодня, потому что мы вместе берем на себя это обязательство как „Группа семи“, в координации друг с другом, чтобы максимизировать влияние нашей работы. Итого мы стремимся привлечь почти 600 миллиардов долларов от G7 до 2027 года», — добавил он.

По сообщению Белого дома, программа укрепит и диверсифицирует цепи поставок товаров, создаст новые возможности для работников и предприятий.

Среди первых инициатив Партнерства — инвестиции в солнечную станцию в размере 2 миллиардов долларов в Анголе, инвестиции в 320 миллионов долларов на строительство больницы в Кот-д’Ивуаре и инвестиции в 40 миллионов долларов для содействия региональной торговле энергоресурсами в Юго-Восточной Азии.

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Українська правда По материалам:

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