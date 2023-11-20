В Украине средняя зарплата выросла только номинально — Гетманцев Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Украине средняя зарплата выросла только номинально — Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал , насколько выросли зарплаты украинцев.

В первой половине 2023 года заработная плата составила 16,3 тысячи гривен, согласно данным Госстата.

По итогам текущего года средняя зарплата должна повыситься благодаря замедленной инфляции. В последнем, октябрьском прогнозе НБУ такой рост оценивают в 3,9%.

«По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине (за исключением временно оккупированных территорий) в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором — 17 176 гривен. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 достигла 16 306 гривен» , — привел данные Гетманцев.

По сравнению с аналогичным периодом первой половины 2022 года средняя зарплата номинально увеличилась на 15,1%. Впрочем, если учесть инфляцию за период, то она уменьшилась на 3,6%.

В долларовом эквиваленте по официальному курсу средняя зарплата в первой половине 2023 года равнялась 446 долларов против 479 долларов в первой половине 2021 года.

Секторы экономики с высокими среднемесячными зарплатами:

информация и телекоммуникации — 36 544 гривен;

финансовая и страховая деятельность — 32 944 гривен;

авиационный транспорт — 28 177 гривен;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 21 862 гривен;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 20 506 гривен.

Справка Finance.ua:

в Киеве выросла заработная плата: сейчас средний показатель составляет 20 тыс. грн. В столице зарплата остается самой высокой в ​​Украине, свидетельствуют данные Work.ua;

за 2020−2023 годы размер зарплаты айтишников увеличился почти вдвое;



Кабинет Министров ожидает, что средняя зарплата в Украине будет расти в следующие три года. Она достигнет почти 30 тысяч гривен в 2026 году.



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Телеканал 24 По материалам:

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