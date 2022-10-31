В Украине создадут точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии — Finance.ua

В Украине создадут точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии Сегодня 19:03 — Финтех и Карты

В Украине создадут точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии

В Украине планируется создать публичные точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии. Они будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink.

Об этом в интервью Forbes рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Для создания точек используют часть из 1570 терминалов Starlink, которые Украина получит от Польши.

"Сейчас мы думаем, как при отключениях электроэнергии обеспечить граждан максимально устойчивой связью. Без света в некоторых регионах не работают и вышки мобильной связи, и провайдеры фиксированного интернета. Мы понимаем, какое положение у каждого провайдера, сколько генераторов и аккумуляторов они покупают, как можем помочь мы.

Однако хотим обеспечить страну железобетонными местами для связи в любой ситуации. В частности, рассматриваем использование Tesla Powerwall, Starlink, чтобы такие точки публичной связи были в Украине и работали независимо от работы энергосети", — рассказал Федоров.

Пока он не знает, сколько будет таких точек доступа, но в Украине уже делают тестовые точки. Терминалы Starlink уже выслали на локации.

«На этой неделе получим тестовую точку, проверим работу во внутреннем формате, а дальше масштабирование», — сказал министр, добавив, что первые публичные точки заработают уже в ноябре.

Справка Finance.ua:

14 октября стало известно, что компания SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование Starlink в Украине, если только американские военные не будут выделять десятки миллионов долларов в месяц. В ответ в ОП заявили, что Украина найдет способ поддерживать работоспособность Starlink;

впоследствии Илон Маск передумал и заявил, что будет дальше финансировать услуги Starlink, однако министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис предложил странам-союзникам вместе оплачивать счета Украины за Starlink, если компания Илона Маска SpaceX отказывается от финансирования;

18 октября стало известно, что SpaceX отозвала заявку на оплату Пентагоном Starlink.

21 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина уже нашла три источника финансирования Starlink для своих военных.

позже Илон Маск заявил, что Starlink будет работать в Украине, даже если Пентагон откажется финансировать работу сети.

theБабель По материалам:

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