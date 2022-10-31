Утренняя атака на Киев: 80% столицы без воды, 350 тыс. жилищ без света — мэр Сегодня 12:38 — Казна и Политика

Утренняя атака на Киев: 80% столицы без воды, 350 тыс. жилищ без света — мэр

После утренней атаки российских войск 80% потребителей Киева остались без водоснабжения, 350 тыс. жилищ обесточены.



Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

«Специалисты „Киевводоканала“ работают над тем, чтобы поскорее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения», — отметил Кличко.

По словам мэра столицы, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.

«На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж, — добавил он. — Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысячах квартир Киева, которые остались без света».

Напомним, с утра 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

В Винницкой, Полтавской, Львовской и Киевской областях сообщали о работе ПВО. По Харькову, Киеву, Запорожью, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской областям были «прилеты», удары были, в частности, по критической инфраструктуре.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатые ракеты из более чем полусотни.

УНН По материалам:

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