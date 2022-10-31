Утренняя атака на Киев: 80% столицы без воды, 350 тыс. жилищ без света — мэр
После утренней атаки российских войск 80% потребителей Киева остались без водоснабжения, 350 тыс. жилищ обесточены.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
«Специалисты „Киевводоканала“ работают над тем, чтобы поскорее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения», — отметил Кличко.
По словам мэра столицы, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян.
«На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж, — добавил он. — Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысячах квартир Киева, которые остались без света».
Напомним, с утра 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.
В Винницкой, Полтавской, Львовской и Киевской областях сообщали о работе ПВО. По Харькову, Киеву, Запорожью, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской областям были «прилеты», удары были, в частности, по критической инфраструктуре.
Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатые ракеты из более чем полусотни.
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