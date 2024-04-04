В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий — Finance.ua

В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий
Создание государственного реестра территорий, страдающих загрязнением взрывоопасными предметами, в Украине станет реальностью, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью «Интерфакс-Украина».
Министр отметил, что МВД предоставляет информацию о состоянии минирования и разминирования территорий Украины Центру гуманитарного разминирования. Он добавил, что этот центр находится в стадии формирования, а его деятельность координируется Министерством экономики.
Читайте также
«Готовится к запуску государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, держателем которого уже определен ГСЧС, но эта информация должна верифицироваться и Центром гуманитарного разминирования», — пояснил Клименко.
Поделиться новостью