В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий — Finance.ua

В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий Сегодня 15:33 — Казна и Политика

В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий

Создание государственного реестра территорий, страдающих загрязнением взрывоопасными предметами, в Украине станет реальностью, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью « Интерфакс-Украина ».

Читайте также Объем рынка сельхозземель стабильно увеличивается с начала этого года — KSE

Министр отметил, что МВД предоставляет информацию о состоянии минирования и разминирования территорий Украины Центру гуманитарного разминирования. Он добавил, что этот центр находится в стадии формирования, а его деятельность координируется Министерством экономики.

«Готовится к запуску государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, держателем которого уже определен ГСЧС, но эта информация должна верифицироваться и Центром гуманитарного разминирования», — пояснил Клименко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.