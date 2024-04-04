В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий

Казна и Политика
17
В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий
В Украине создадут государственный реестр загрязненных минами территорий
Создание государственного реестра территорий, страдающих загрязнением взрывоопасными предметами, в Украине станет реальностью, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью «Интерфакс-Украина».
Читайте также
Министр отметил, что МВД предоставляет информацию о состоянии минирования и разминирования территорий Украины Центру гуманитарного разминирования. Он добавил, что этот центр находится в стадии формирования, а его деятельность координируется Министерством экономики.
Читайте также
«Готовится к запуску государственный реестр территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, держателем которого уже определен ГСЧС, но эта информация должна верифицироваться и Центром гуманитарного разминирования», — пояснил Клименко.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.