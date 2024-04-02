Украинские сыровары могут потерять украинский рынок из-за засилья польских сыров — аналитики
Украина в марте 2024 года импортировала из Польши рекордно высокий объем польского сыра по сравнению с довоенным периодом, который продается гораздо дешевле отечественного, сообщило отраслевое аналитическое агентство «Инфагро».
«На украинском рынке сыра, кажется, наступил переломный момент. Либо отечественные сыровары смогут удержать свой рынок сбыта, либо их ощутимо потеснят поставщики европейского сыра», — предупредили аналитики.
Они отметили, если такой тренд будет сохраняться и дальше, то произойдет очередное распределение рынка между игроками.
«Выбором потребителей все чаще становится европейский сыр, который в большинстве своем уже сейчас предлагается дешевле отечественного. Поэтому не стоит удивляться, что польского (и не только) сыра на полках магазинов становится все больше», — подчеркнули эксперты.
Они предположили, что Польша в 2024 году нарастила производство сыров на 10% именно в расчете на поставки в Украину.
«Разница в увеличении производства в Польше почти равна общему производству аналогичных сыров в Украине. Это должно настораживать отечественных сыроделов», — предупредили эксперты.
Кроме того, входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам.
Как сообщалось, Украина в январе 2024 года увеличила импорт сыра на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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