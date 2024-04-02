Украинские сыровары могут потерять украинский рынок из-за засилья польских сыров — аналитики Сегодня 19:45 — Аграрный рынок

Украина в марте 2024 года импортировала из Польши рекордно высокий объем польского сыра по сравнению с довоенным периодом, который продается гораздо дешевле отечественного, сообщило отраслевое аналитическое агентство « Инфагро ».

«На украинском рынке сыра, кажется, наступил переломный момент. Либо отечественные сыровары смогут удержать свой рынок сбыта, либо их ощутимо потеснят поставщики европейского сыра», — предупредили аналитики.

Они отметили, если такой тренд будет сохраняться и дальше, то произойдет очередное распределение рынка между игроками.

«Выбором потребителей все чаще становится европейский сыр, который в большинстве своем уже сейчас предлагается дешевле отечественного. Поэтому не стоит удивляться, что польского (и не только) сыра на полках магазинов становится все больше», — подчеркнули эксперты.

Они предположили, что Польша в 2024 году нарастила производство сыров на 10% именно в расчете на поставки в Украину.

«Разница в увеличении производства в Польше почти равна общему производству аналогичных сыров в Украине. Это должно настораживать отечественных сыроделов», — предупредили эксперты.

Кроме того, входная цена импортного европейского сыра после растаможки все равно остается ниже той, по которой отечественные производители предлагают свой сыр дистрибьюторам.

Как сообщалось, Украина в январе 2024 года увеличила импорт сыра на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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