В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон — Finance.ua

В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон Сегодня 17:30 — Казна и Политика

В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций.

Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых в Facebook

По ее словам, посредством создания такого реестра власти смогут требовать надлежащего соблюдения ограничений, которые уже ввела Украина.

Читайте также Санкции будут нарастать: ЕС оценил удар по российской экономике

«До сих пор единой публичной базы санкций не существовало — банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои — все выкручивались, как могли. Для меня это вопрос, который нужно было решить еще девять лет назад. Однако, несмотря на очевидность проблемы, почему-то не было достаточной движущей силы», — отметила Богатых.

База санкций будет открыта и общедоступна для всех граждан, ее будут вести на двух языках — украинском и английском.

В реестре, согласно закону, разместят следующую информацию:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, применяемых к каждому лицу;

органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций;

список лиц, в отношении которых были применены санкции, и сведения для их идентификации;

сведения о субъекте внесения предложения по применению санкции;

другие сведения, указанные в положении о государственном реестре санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.