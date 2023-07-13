В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон — Finance.ua

В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций.
Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых в Facebook.
По ее словам, посредством создания такого реестра власти смогут требовать надлежащего соблюдения ограничений, которые уже ввела Украина.
«До сих пор единой публичной базы санкций не существовало — банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои — все выкручивались, как могли. Для меня это вопрос, который нужно было решить еще девять лет назад. Однако, несмотря на очевидность проблемы, почему-то не было достаточной движущей силы», — отметила Богатых.
База санкций будет открыта и общедоступна для всех граждан, ее будут вести на двух языках — украинском и английском.
В реестре, согласно закону, разместят следующую информацию:
- основания для применения, изменения или отмены санкций;
- перечень санкций, применяемых к каждому лицу;
- органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций;
- список лиц, в отношении которых были применены санкции, и сведения для их идентификации;
- сведения о субъекте внесения предложения по применению санкции;
- другие сведения, указанные в положении о государственном реестре санкций.
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