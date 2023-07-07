Санкции будут нарастать: ЕС оценил удар по российской экономике — Finance.ua

Санкции будут нарастать: ЕС оценил удар по российской экономике Сегодня 19:03

Санкции Европейского Союза против россии со временем будут нарастать и оказывать все большее долгосрочное влияние на экономику москвы. Европейская комиссия подготовила оценку влияния санкций.

Об этом сообщает Bloomberg

В оценке описывается влияние на москву санкций блока, сокративших импорт из россии примерно на 91 млрд евро и экспорт из ЕС на 48 млрд евро.

Согласно отчету, санкции «значительно подорвали промышленный и технологический потенциал россии. Эти эффекты будут со временем усиливаться, поскольку меры оказывают структурное, долгосрочное влияние на бюджет россии, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу».

Санкции против кремля

ЕС ввел санкции в отношении почти 1500 человек и 250 организаций с момента нападения россии на Украину, начиная с аннексии Крыма в 2014 году и заканчивая ее вторжением в Украину в феврале прошлого года. Благодаря мерам, призванным минимизировать влияние на государства-члены, влияние на ЕС было ограничено, но оно было «ощутимым» в некоторых областях, в основном из-за контрмер россии и из-за самой войні, а также связанного с этим роста цен.

В оценке отмечается, что европейская промышленность сообщила о нескольких «серьезных» сбоях в цепочке поставок, связанных с импортом редких газов, таких как неон и ксенон, используемых для производства чипов. Железнодорожные грузоперевозки между ЕС и Китаем, следующие транзитом через россию, сократились, а запрет на импорт изделий из дерева, а также российские контрмеры способствовали росту цен и некоторым проблемам с поставками, особенно фанеры и дуба.

В оценке говорится, что экспорт ЕС в россию и импорт из россии упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом, что привело к «беспрецедентному разъединению». Это привело к тому, что технологически зависимые обрабатывающие отрасли сократились особенно быстро, причем высокотехнологичное производство в рф фиксирует 13% ежегодных убытков.

Тем не менее москве удалось накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие заменяемые технологии из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Долгосрочный эффект

По оценкам доклада, в этом году почти треть федерального бюджета россии будет израсходована на оборону и внутреннюю безопасность. Производство стали в россии в прошлом году сократилось на 7% по сравнению с 2021 годом, и в этом году ожидается дальнейшее падение на 10%.

« Ограничения Е С на импорт не только оказывают непосредственное влияние, но и глубоко проникают в ткань российской экономики», — говорится в документе.

Справка Finance.ua:

ЕС ввел 11 пакетов санкций против москвы после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

23 июня Европейский Совет одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на усиление существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше подорвав военную машину путина и его доходы.

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