В Украине снова можно купить и продать недвижимость, но есть нюансы — Finance.ua

В Украине снова можно купить и продать недвижимость, но есть нюансы

Сегодня 09:45 — Недвижимость

В Украине снова можно купить и продать недвижимость, но есть нюансы, freepik.com

Украинцы снова могут оформлять покупку и продажу квартир. Кабмин обнародовал постановление 480 и опубликовал его в официальной газете, поэтому оно вступило в силу.

Об этом пишет «Сегодня».

Министр юстиции Денис Малюська объяснял, что Государственный реестр прав на недвижимое имущество закрыли, чтобы предотвратить хищение врагом персональных данных и предотвратить мошеннические схемы. Еще две недели назад в правительстве планировалось возобновить возможность оформления процедур купли-продажи, но только для добросовестных нотариусов.

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В постановлении учтены ограничения, о которых упоминал глава Минюста. В частности, украинцы не могут:

совершать действия по доверенности от имени физлиц;

передавать имущество в уставный капитал или получать в связи с выходом из общества;

отчуждать недвижимость ранее чем через месяц;

совершать нотариальные действия за пределами области и т.д.

Ограничение от Минюста

Совершать нотариальные действия с недвижимостью могут только нотариусы, определенные в специальном перечне Минюста. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и ранее не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

В то же время, недвижимость нельзя будет передавать как вклад в уставный капитал юридического лица или получать в связи с выходом из состава участников.

Оформить отчуждение недвижимого имущества, ипотеку, доверительную можно будет только в пределах области, где она находится. Исключение составляют только действия в отношении недвижимости в Киеве и Киевской области, кроме случая государственной регистрации в результате оформления наследства.

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Новые доверенности на распоряжение недвижимым имуществом по-прежнему должны оформляться на нотариальном бланке. А чтобы предотвратить махинации с жильем, его можно будет отчуждать только через месяц после приобретения или позже. Эти и другие ограничения действуют в Украине в условиях военного положения.

Компенсация за разрушенное жилье

Если украинцы лишились жилья во время войны, государство дает им возможность получить либо новое жилье, либо денежную компенсацию. При самостоятельном выборе новой квартиры много нюансов.

Согласно законопроекту № 7198, частные дома будут отстраиваться на тех же участках. Квартиру могут получить в доме на том же участке, если его отстроят, или выбрать населенный пункт, который по критериям похож на предыдущий, и определиться с участком там.

При оценке нового города или села будут учитывать цену квадратных метров и население в населенном пункте, где человек жил до войны. При переезде в город предусмотрен механизм доплат за новые квартиры.

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