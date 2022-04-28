Минрегион разъяснил процедуру фиксации разрушений инфраструктуры из-за боевых действий — Finance.ua

Минрегион разъяснил процедуру фиксации разрушений инфраструктуры из-за боевых действий

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Фото: ГСЧС

Министерство развития громад и территорий Украины дало разъяснения о проведении аварийно-восстановительных или аварийно-ремонтных работ и других первоочередных восстановительных работ для фиксации разрушений и последующей ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения.

Как отмечается, организация и координация выполнения безотлагательных работ осуществляется исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, а в случае их отсутствия — военными администрациями.

В случае возникновения на соответствующей территории проявлений вооруженной агрессии рф, повлекших за собой повреждение объектов, уполномоченный орган проводит предварительные визуальные осмотры поврежденных объектов с целью формирования перечней таких объектов.

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В отношении объектов, которые по результатам предварительного осмотра определены как разрушенные и значительно поврежденные, уполномоченный орган принимает решение о проведении их обследования.

Согласно порядку проведения обследования в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и в течение 90 календарных дней после его прекращения или отмены исполнителями работ по обследованию поврежденных объектов могут быть:

эксперт по обследованию зданий и сооружений;

инженер-проектировщик с квалификационным уровнем «ведущий» или «I категория», имеющий квалификационный сертификат по специализации «инженерно-строительное проектирование в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости»;

эксперт строительный с квалификационным уровнем «ведущий» или «I категория», имеющий квалификационный сертификат по специализации «экспертиза проектной документации в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости»;

инженер-консультант (строительство) с квалификационным уровнем «ведущий» или «I категория».

По результатам обследования составляется отчет, к которому прилагается акт обследования, который должен содержать информацию об определенной по результатам обследования категории повреждений объекта.

Объекты, которые по результатам предварительного визуального осмотра определены как незначительно поврежденные и могут быть восстановлены путем текущего ремонта, по решению уполномоченного органа, могут быть обследованы комиссией, в состав которой входят представители уполномоченного органа, владельца — балансодержателя объекта и должны включаться специалисты со строительным образованием.

Проекты строительства по капитальному ремонту объектов, поврежденных в результате военных действий, допускается осуществлять в составе дефектного акта, в котором определяются физические объемы работ, пояснительной записки, в которой указываются условия выполнения работ и сметной документации.

Решение об объеме проектной документации принимается главным архитектором и/или главным инженером проекта по согласованию с заказчиком, что указывается в задании на проектирование.

В случаях проведения первоочередных работ по восстановлению поврежденных объектов в рамках текущего ремонта объемы работ определяются на основании акта обследования, составленного уполномоченным органом по результатам комиссионного осмотра объекта, и могут быть представлены в форме дефектного акта.

Стоимость текущего ремонта должна определяться на основании обоснованных трудовых и материально-технических ресурсов и их стоимости, рассчитанной в текущем уровне цен.

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