Украинцы задолжали за тепло и горячую воду почти 34 млрд грн: крупнейшие должники — Finance.ua
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Украинцы задолжали за тепло и горячую воду почти 34 млрд грн: крупнейшие должники

Личные финансы
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Украинцы задолжали за тепло и горячую воду почти 34 млрд грн: крупнейшие должники
Украинцы задолжали за тепло и горячую воду почти 34 млрд грн: крупнейшие должники
К началу лета 2025 года долг украинских бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 млрд грн. Это на 2,2 млрд грн, или 6,9% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает DiXi Group со ссылкой на данные Energy Map.

Крупнейшие должники

На Харьковщину, Киев и Днепропетровщину приходится 60,6% всей задолженности:
  • Харьковская область — 8,9 млрд грн;
  • Киев — 6,9 млрд грн;
  • Днепропетровская область — 4,7 млрд грн.
Именно эти регионы показали наибольший рост долга за год: Днепропетровщина прибавила 1 млрд грн, Харьковщина — 0,4 млрд грн, а Киев — 0,3 млрд грн. Итого рост долга этих регионов составляет 1,7 млрд грн,, или более 76% общего прироста задолженности в Украине.
Инфографика: dixigroup.org
Инфографика: dixigroup.org
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В четырех областях накопился долг более миллиарда гривен:
  • Донецкая — 2,6 млрд грн;
  • Запорожская — 1,7 млрд грн;
  • Одесская — 1,6 млрд грн;
  • Херсонская — 1,2 млрд грн.
17 других областей суммарно имеют долг 6,2 млрд грн (18,1% от общей суммы).

Где меньше всего долгов

Самый низкий долг в Закарпатской области: всего 0,8 млн грн. Это связано с практически полным отсутствием централизованного отопления и горячей воды в регионе.
В неотопительный период (с апреля по сентябрь) уровень оплат традиционно превышает 100% благодаря погашению долгов, накопленных зимой. За май 2025 года самые высокие показатели оплаты зафиксированы в западных регионах:
  • Закарпатская область — 133,2%;
  • Черновицкая — 128,8%;
  • Львовская — 120,5%.
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Наихудшая ситуация в Херсонской области: только 44,1% оплаты за май. Во время отопительного сезона жители региона в отдельные месяцы платили менее трети начисленных сумм. В Донецкой области, которая также постоянно подвергается обстрелам, уровень оплаты за май 55,9%.
В остальных 19 регионах показатели оплат за май составляли от 89% до 120%.
Как пишет DiXi Group, если десять лет назад, в июне 2015 года, долг за тепло и горячую воду составлял 5,0 млрд грн, то за десятилетие он вырос на 578% до 33,9 млрд грн. В то же время в эквиваленте доллара США за четыре года, с июня 2021 по июнь 2024 года, долг оставался практически неизменным — около 782 млн долл. За этот период прирост составил всего лишь 0,1%, тогда как в 2016—2021 годах задолженность выросла более чем на полмиллиарда долларов (+280,2%).
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Напомним, ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что после завершения полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость повышения «коммуналки» до рыночной стоимости.
Со своей стороны Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра — это сфера неопределенности и риск для прогноза инфляции.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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