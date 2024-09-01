В Украине снова дорожают огурцы — Finance.ua

В Украине снова дорожают огурцы 01.09.2024, 01:22 — Аграрный рынок

В Украине снова дорожают огурцы

С начала недели цены на тепличные огурцы выросли в среднем на 14% до 40−60 грн/кг.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

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«При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на подорожание в данном сегменте, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается достаточно высоким. Важно отметить, что подорожанию тепличных огурцов помимо всего прочего способствовало ограниченное предложение грунтовой продукции. Основную долю продукции открытого грунта сейчас составляет огурец невысокого качества, что повышает интерес покупателей к более качественной продукции из теплиц», — говорится в сообщении.

Сейчас тепличные комбинаты Украины предлагают огурцы к продаже в среднем в 2,8 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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Українські Новини По материалам:

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