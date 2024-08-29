В кешбэку присоединятся крупнейшие сети супермаркетов — СМИ Сегодня 11:45

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе «Национальный кешбэк».

Об этом изданию Forbes Ukraine рассказала исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская.

Forbes пишет, что с сентября «АТБ-маркет», «Сильпо», Novus, Varus и «Auchan Украина» официально присоединятся к программе и подключатся к ее бета-тестированию.

«Ритейлеры считают, что кроме поддержки украинских товаров программа поможет вычленить прозрачных игроков рынка розничной торговли, ведь для начисления кешбэка продавец должен выдать покупателю фискальный чек», — рассказала Петровская.

В настоящее время проводятся последние консультации с Минэкономики и внутренние технические согласования в торговых сетях. Каждая сеть самостоятельно уведомит покупателей о запуске работы программы Национальный кешбэк в магазинах.

и т. п. ), а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт. Напомним, до конца 2024 года к государственной программе «Национальный кешбэк» могут присоединиться ⅔ коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, до ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов), а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт.

Економічна Правда По материалам:

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