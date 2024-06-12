В Украине сегодня свет будут отключать позже — Finance.ua

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В Украине сегодня свет будут отключать позже

Энергетика
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В Украине сегодня свет будут отключать позже
В Украине сегодня свет будут отключать позже
Сегодня, 12 июня, стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00.
Об этом сообщает ДТЭК.
«По информации от „Укрэнерго“, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 17:00 и до 23:00», — пишет ДТЭК.

Справка Finance.ua:

  • НЭК «Укрэнерго» подписало с немецким государственным банком развития KfW грантовое соглашение на сумму 15 млн евро.
  • «Это средства ЕС, переданные нам через KfW. Они будут направлены на закупку критически важного оборудования и восстановления высоковольтных подстанций после российских террористических атак», — написал Кудрицкий.
  • По последним данным, взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины составили 500 млн евро.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о новой помощи от ЕС, учитывая российские атаки по энергоинфраструктуре Украины.
По материалам:
Finance.ua
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