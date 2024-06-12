В Украине сегодня свет будут отключать позже — Finance.ua

В Украине сегодня свет будут отключать позже Сегодня 14:58 — Энергетика

В Украине сегодня свет будут отключать позже

Сегодня, 12 июня, стабилизационные отключения света начнутся позже. Ограничения электроснабжения начнут действовать уже с 17:00.

Об этом сообщает ДТЭК.

«По информации от „Укрэнерго“, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 17:00 и до 23:00», — пишет ДТЭК.

Справка Finance.ua:

НЭК «Укрэнерго» подписало с немецким государственным банком развития KfW грантовое соглашение на сумму 15 млн евро.

«Это средства ЕС, переданные нам через KfW. Они будут направлены на закупку критически важного оборудования и восстановления высоковольтных подстанций после российских террористических атак», — написал Кудрицкий.

По последним данным, взносы доноров в Фонд поддержки энергетики Украины составили 500 млн евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о новой помощи от ЕС, учитывая российские атаки по энергоинфраструктуре Украины.

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