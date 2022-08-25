В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

Личные финансы
12
В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов
В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов
С момента полномасштабного вторжения рф в Украину было зарегистрировано около 150 тысяч новых бизнесов. Из них 132 тысячи — это ФЛП и более 14 тысяч юридических лиц.
Об этом сообщает Опендатабот.
Ежемесячно количество регистраций новых бизнесов растет. Наибольший показатель зафиксирован в первую неделю августа — 5306 новых ФЛП. Это даже немного больше, чем было в последнюю неделю до вторжения россии — 5231 новый ФЛП.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Всего с момента возобновления работы ЕГР и возможности регистрации новых бизнесов в начале апреля было зарегистрировано 132 тысяч фопов. На данный момент в Украине работает 1,9 млн ФЛП.
За время с 24 февраля заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнесов. По состоянию на конец августа больше всего регистрируют ФЛП, связанных с розничной и оптовой торговлей. В общей сложности предприниматели по этому КВЭД составили 30% от всех новых ФЛП, открытых за полгода активной фазы войны.
КВЭДы, связанные с ІТ-сферой, лидировавшие еще в феврале, сдвинулись с топовых позиций.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
За полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. В топе по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября;
  • По данным ЕБА, 30% компаний заявляют, что их финансовых резервов хватит на период больше года, в то время как в мае таких было 19%. Около половины, а именно 48% оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, а еще 16% — в год. Только 2% бизнесов сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.