В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов — Finance.ua

В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Украине с начала вторжения рф открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

С момента полномасштабного вторжения рф в Украину было зарегистрировано около 150 тысяч новых бизнесов. Из них 132 тысячи — это ФЛП и более 14 тысяч юридических лиц.

Об этом сообщает Опендатабот.

Ежемесячно количество регистраций новых бизнесов растет. Наибольший показатель зафиксирован в первую неделю августа — 5306 новых ФЛП. Это даже немного больше, чем было в последнюю неделю до вторжения россии — 5231 новый ФЛП.

Инфографика: Опендатабот

Всего с момента возобновления работы ЕГР и возможности регистрации новых бизнесов в начале апреля было зарегистрировано 132 тысяч фопов. На данный момент в Украине работает 1,9 млн ФЛП.

За время с 24 февраля заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнесов. По состоянию на конец августа больше всего регистрируют ФЛП, связанных с розничной и оптовой торговлей. В общей сложности предприниматели по этому КВЭД составили 30% от всех новых ФЛП, открытых за полгода активной фазы войны.

КВЭДы, связанные с ІТ-сферой, лидировавшие еще в феврале, сдвинулись с топовых позиций.

Инфографика: Опендатабот

За полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. В топе по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу. Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября;

По данным ЕБА, 30% компаний заявляют, что их финансовых резервов хватит на период больше года, в то время как в мае таких было 19%. Около половины, а именно 48% оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, а еще 16% — в год. Только 2% бизнесов сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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