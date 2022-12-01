В Украине развернули уже почти 5 000 «пунктов несокрушимости» — Finance.ua

В Украине развернули уже почти 5 000 «пунктов несокрушимости» Вчера 11:48 — Казна и Политика

В Украине развернули уже около пяти тысяч «пунктов несокрушимости».

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил во время брифинга

«Продолжаем разворачивать „пункты несокрушимости“. Уже почти пять тысяч пунктов готовы обогревать граждан. Они действуют по всей стране», — отметил Тимошенко.

Он напомнил, что найти ближайший «пункт несокрушимости» можно на сайте

По его словам, на онлайн-карте отображаются три категории:

«пункты несокрушимости», организованные властями: имеют генератор, интернет, чай, кофе, аптечку, место для отдыха;

«пункты несокрушимости ответственного бизнеса», которые дают возможность бесплатно зарядить гаджеты;

магазины, аптеки, АЗС и отделения банков, работающие при отключении электроэнергии, но не предоставляющие услуги по подзарядке.

Напомним, Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева. Эти пункты будут работать каждый день. Большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы города.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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