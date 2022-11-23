Где есть свет, интернет и тепло: все заведения и пункты обогрева — Finance.ua
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Где есть свет, интернет и тепло: все заведения и пункты обогрева

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Российские оккупанты с октября наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Многие украинцы часами или даже сутками остаются без света, мобильной связи и отопления. Но всем нам хочется оставаться на связи с родными или удаленно работать.
Как найти ближайшую к доме точку со светом, интернетом и отоплением.

Пункты несокрушимости

В Украине появились «Пункты несокрушимости», в которых есть свет, интернет, вода и аптечка. Они открываются в заведениях питания, где есть собственные генераторы, а также в школах, заправках, административных зданиях и т.п. Здесь можно согреться и бесплатно зарядить телефон. Владельцы точки могут зарегистрировать свой адрес как «Пункт несокрушимости».
Найти ближайший к дому «пункт несокрушимости» можно на этой карте.

Карта заведений с генераторами

В компании ЛУН запустили интерактивную карту общественных заведений, у которых есть электрогенераторы. Здесь можно зарядить телефон и поработать с ноутбуком в условиях отключения света. Зарегистрировать свой адрес могут владельцы кафе, магазинов, парикмахерских, заправок, почтовых отделений и других бизнесов.
Ссылка на карту с такими заведениями — тут.

Где есть свет в Киеве, Львове и Ровно

Еще одну карту создало маркетинговое агентство Stroom Digital. На ней обозначены заведения, которые работают во время отключений света, а также укрытия. Карта работает в Киеве, Львове и Ровно. Ссылка на карту тут.

Отделения полиции

В случае отключения света украинцы могут согреться в отделениях полиции, поскольку они снабжены генераторами. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Найти ближайшее к дому отделение полиции можно тут.
По материалам:
УНІАН
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