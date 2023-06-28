В Украине разрешили регистрацию авто с правым рулем — Finance.ua

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В Украине разрешили регистрацию авто с правым рулем

Казна и Политика
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В Украине разрешили регистрацию авто с правым рулем
В Украине разрешили регистрацию авто с правым рулем
Сегодня, 28 июня, Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект № 9238, который во время военного положения позволяет военнослужащим использовать транспортные средства с правым рулем.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, за законопроект проголосовали 279 народных избранников.
Как подчеркнул Гончаренко, теперь военнослужащим разрешили регистрировать авто с правым рулем. Норма будет действовать во время военного положения и 90 дней после его отмены.
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Как отмечается в пояснительной записке к документу, защитникам Украины требуется много автомобильной техники, ведь машины нередко выходят из строя или теряются во время боевых действий.
Принятый закон предусматривает изменения в ч.5 ст. 29 Закона «О дорожном движении» в новой редакции, предусматривающей возможность участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля, полученных воинскими частями Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
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Отмечается, что принятые изменения позволят приобрести пикапы, бронированные автомобили, внедорожники, микроавтобусы в Великобритании и Японии, т. е. в странах с левосторонним движением и соответственно правым расположением руля.
Ранее в Украине их регистрация была запрещена законом «О дорожном движении», а новые изменения позволят легализовать и поставить на учет такую ​​технику.
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«Закон будет способствовать созданию государством нормативно-правовых оснований для доставки из других стран автомобилей с правым расположением руля для нужд Сил обороны Украины и предоставления возможности участия таким автомобилям в дорожном движении во время выполнения военнослужащими своих служебных обязанностей», — говорится в пояснительной записке законопроекту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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