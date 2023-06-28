Рада приняла закон о выплатах военным: какие суммы предусмотрены — Finance.ua

Рада приняла закон о выплатах военным: какие суммы предусмотрены Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла в целом закон о выплатах военным. Проект № 9342 во втором чтении поддержали 311 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

Как сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, законом предусмотрено законодательное закрепление выплаты военнослужащим ежемесячного дополнительного вознаграждения во время действия военного положения:

которые выполняют задачи — от 30 000 до 100 000 гривен;

которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира — 20 100 гривен;

срочной военной службы — 6 000 гривен;

курсантам — 2 350 гривен;

инструкторам в воинских частях — от 15 000 до 30 000 гривен;

Кроме того, предусмотрены отпуска для военнослужащих во время действия военного положения:

всем военнослужащим — часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас — 10 дней);

курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

военнослужащим срочной службы — 30 дней (сейчас нет, в мирное время — 10 дней);

Также предусмотрено:

недопущение к участию в боевых действиях мобилизованных военнослужащих, не прошедших курс базовой общевойсковой подготовки или не имеющих боевого опыта;

усовершенствование порядка направления военнослужащих на лечение или увольнение после тяжелого ранения и оформление соответствующих документов.

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