В Украине разработают закон об искусственном интеллекте
В Украине состоялось первое заседание рабочей группы по правовому регулированию искусственного интеллекта. В ходе встречи обсудили текущие наработки государства в сфере ИИ и дальнейшие шаги по созданию профильного законодательства, которое должно учитывать европейские подходы к регулированию этой технологии.
Об этом сообщили в Министерстве цифровых трансформаций Украины.
Использование ИИ в государственных сервисах
Одно из направлений развития — внедрение технологий искусственного интеллекта в государственные услуги.
В частности, осенью 2025 года на портале «Дія» заработал национальный AI-помощник. По данным Минцифры, с тех пор им воспользовались более 350 тысяч граждан, отправивших около 2 млн. сообщений. В мае 2026 года ИИ-агент также был интегрирован в мобильное приложение «Дія». В министерстве сообщают, что в течение первого месяца его работы около 3 млн пользователей с его помощью генерировали подъемники и платили штрафы.
Кроме того, идет развитие инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом. В частности, государство сотрудничает с NVIDIA над проектом AI Factory, а также вместе с «Киевстаром» работает над созданием украинской большой языковой модели «Сяйво».
Подготовка к новым правилам
В Минцифры отмечают, что в настоящее время в Украине применяется подход к постепенной подготовке рынка к будущему регулированию.
Среди уже реализуемых инициатив — публикация Дорожной карты и Белой книги по регулированию искусственного интеллекта, подготовка рекомендаций по безопасному использованию алгоритмов в разных сферах, а также запуск регуляторной песочницы (Sandbox) для тестирования ИИ-решений.
По данным ведомства, в год работы Sandbox поступило 90 заявок на тестирование продуктов на базе искусственного интеллекта, а 15 решений прошли аудит с участием привлеченных экспертов.
Также в 2026 году был обновлен словарь терминов в сфере ИИ и переведен в машиночитный формат. Отдельно отмечается, что 14 украинских компаний, в том числе Grammarly, MacPaw, SoftServe и Uklon, создали организацию, посвященную вопросам этичного использования искусственного интеллекта.
Законопроект планируют подготовить в 2026 году
Следующим этапом должна стать разработка профильного закона об искусственном интеллекте. Над документом будет работать специальная рабочая группа.
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В Минцифры сообщили, что законопроект должен быть синхронизирован с подходами Европейского Союза к регулированию ИИ и учитывать интересы государства, общества и бизнеса. Разработку документа планируют завершать в течение 2026 года.
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