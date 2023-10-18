В Украине разработают порядок управления конфискованными криптоактивами — Finance.ua

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В Украине разработают порядок управления конфискованными криптоактивами

Криптовалюта
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В Украине разработают порядок управления конфискованными криптоактивами
В Украине разработают порядок управления конфискованными криптоактивами
Агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) совместно с другими ведомствами разработает порядок управления конфискованными виртуальными активами.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе.
Встреча сторон прошла 17 октября 2023 года. На заседании участники обсудили ряд вопросов, связанных с управлением арестованными виртуальными активами как цифровой вещью.
Соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла в августе 2023 года.
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Среди поднятых тем был вопрос получения прибыли государственной казной от арестованных активов. По итогам заседания стороны согласились сформировать законодательный базис в виде перечня рекомендаций, который будет направлен Генпрокуратуре Украины.
Также во время встречи в АРМА отчитались о результате своей деятельности. Со второй половины 2022 года по 16 октября 2023 года здесь отследили и арестовали виртуальные активы на сумму в 223 531 USDT.
За тот же период ведомство направило централизованным криптобиржам 19 запросов о предоставлении информации. В АРМА отметили, что намерены интенсифицировать это сотрудничество.

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По материалам:
incrypted
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