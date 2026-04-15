Место для вашей рекламы

В Украине растет количество предпринимателей: какие регионы в лидерах (инфографика)

Количество ФЛП в Украине превысило 1,8 млн
По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине было зарегистрировано 1 801 587 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 1 563 733 юридических лица.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Количество юридических лиц

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 1 563 733 юридических лица. Для сравнения, на 1 января этот показатель составил 1 555 887.
Наиболее распространенной организационно-правовой формой остаются общества — 865 947.
Наибольшее количество юридических лиц сосредоточено в следующих регионах:
  • г. Киев — 399 687;
  • Днепропетровская область — 116 331;
  • Одесская область — 97 668.
Количество зарегистрированных юридических лиц, Данные: Госстат

Динамика регистрации ФЛП

Количество физических лиц-предпринимателей также возросло и по состоянию на 1 апреля 2026 года достигло 1 801 587. На начало года этот показатель составил 1 781 972.
Больше всего ФЛП зарегистрировано в таких регионах:
  • г. Киев — 258 386;
  • Днепропетровская область — 150 267;
  • Львовская область — 137 627.
Количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей, Данные: Госстат
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что зарегистрировать предпринимательскую деятельность сегодня можно онлайн за несколько минут. Благодаря цифровым сервисам открыть ФЛП можно через портал «Дія» — процедура занимает несколько минут и происходит автоматически. Для этого нужно:
  • авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина;
  • заполнить онлайн-заявление;
  • подписать его квалифицированной электронной подписью.
После этого заявление автоматически направляется в Единый государственный реестр без участия госрегистратора.
В то же время, даже после прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо-предприниматель не освобождается от обязательств по уплате единого социального взноса (ЕСВ).
Алена Листунова
Место для вашей рекламы
