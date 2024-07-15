В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард — Finance.ua
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В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард

Криминал
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В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард
В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард
По рекомендациям Бюро экономической безопасности Украины 207 налогоплательщикам аннулированы свидетельства налогоплательщика на добавленную стоимость. Эти компании в системе электронного администрирования НДС сформировали лимит на сумму свыше 1,49 млрд грн. Сейчас его безосновательное распространение предотвращено.
О масштабной схеме уклонения от налогов рассказали в пресс-службе БЭБ.

Как работала схема

Аналитики БЭБ выявили предприятия, которые в течение двух лет сформировали значительные суммы лимита по операциям по приобретению товара, которые имеют признаки риска.
В частности, товары широкого потребления, продукты питания, сигареты покупались у рисковых контрагентов. В дальнейшем их реализация не происходила. В то же время упомянутые компании больше года не подавали отчетность, не вели никакой деятельности и не платили налоги. Также ни одно из них не имело работников или основных средств для работы.
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Такие признаки свидетельствуют о том, что сформировавшиеся суммы лимита могли быть использованы для формирования налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики.
В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов: сумма превысила миллиард
БЭБ направило в Государственную налоговую службу письма с соответствующими рекомендациями. В результате 207 компаниям аннулированы свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.
Также во время информационно-аналитической работы специалисты БЭБ обратили внимание на тенденцию увеличения количества попыток возобновления действия ранее отмененных свидетельств рисковыми плательщиками налога на добавленную стоимость и возобновления лимита в СЭА НДС в судебном порядке.
По материалам:
Finance.ua
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