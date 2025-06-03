В Украине проверят законность выплат социальных стипендий — Finance.ua

В Украине проверят законность выплат социальных стипендий Сегодня 08:31

В Украине проверят законность выплат социальных стипендий

В Украине право на социальные стипендии имеют дети-сироты и внутренне перемещенными лицами. Минфин намерен провести проверку данных.

Об этом свидетельствует проект приказа Минфина, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ

Проект содержит Методику верификации социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Согласно документу, верификация социальных стипендий осуществляется путем сравнения данных, предоставленных реципиентом для назначения социальных стипендий, предоставленных Министерством социальной политики, и сведений субъектов предоставления информации (МОН, Минветеранов, Минюста, МВД, ГНС, ГМС, Минразвития и т. п. ).

Методикой также предусмотрено определить этапы верификации социальных стипендий.

«Реализация положений приказа будет способствовать повышению уровня социальной справедливости (пособие от государства получат именно те, кто в нем нуждается), увеличению уровня адресности государственных выплат», — говорится в документе.

Верификация выплат

Согласно закону Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат» верификация — это комплекс мер по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияющих на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

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К государственным выплатам относятся пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, производимые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Социальные стипендии в Украине

Право получать социальные стипендии, в частности, имеют студенты (курсанты) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, тех, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Также право распространяется на детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица:

переместившиеся с территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации,

в которых в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

Базовый размер социальной стипендии составляет 890 грн.

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