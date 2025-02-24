В Украине продлят срок бронирования работников до 31 марта — Finance.ua
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В Украине продлят срок бронирования работников до 31 марта

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В Украине продлят срок бронирования работников до 31 марта
В Украине продлят срок бронирования работников до 31 марта
Правительство планирует продлить срок получения субъектами хозяйствования статуса критичности и бронирования военнообязанных сотрудников до 31 марта 2025 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Украина. Год 2025», пишет «Интерфакс-Украина».
«В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой, более 20 дней к ним не было доступа, поэтому правительство на один месяц — до 31 марта продлит эту возможность, потому что из-за атаки врага система почти месяц не могла работать», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, предприятия, которые подпадают под критерии критичности, смогут забронировать своих сотрудников.
Напомним, правительство постановлением № 1489 от 24 декабря автоматически продлило на один месяц бронирование от мобилизации, действовавшее по состоянию на 19 декабря (когда была совершена ​​кибератака на госреестры), но не долее, чем до 28 февраля 2025 года.
Отметим, что в январе Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года.
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Напомним, с 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.
Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал «Дія» и согласованным Министерством обороны.
Его срок не может превышать:
  1. 12 месяцев — для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;
  2. срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг — для структур, признанных критически важными для нужд военных;
  3. срок самой мобилизации — для органов власти;
  4. срок контракта или назначения — для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.
Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которое было на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату предоставления списков).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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