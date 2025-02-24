В Украине продлят срок бронирования работников до 31 марта — Finance.ua

В Украине продлят срок бронирования работников до 31 марта
Правительство планирует продлить срок получения субъектами хозяйствования статуса критичности и бронирования военнообязанных сотрудников до 31 марта 2025 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме «Украина. Год 2025», пишет «Интерфакс-Украина».
«В связи с тем, что государственные реестры были под кибератакой, более 20 дней к ним не было доступа, поэтому правительство на один месяц — до 31 марта продлит эту возможность, потому что из-за атаки врага система почти месяц не могла работать», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, предприятия, которые подпадают под критерии критичности, смогут забронировать своих сотрудников.
Напомним, правительство постановлением № 1489 от 24 декабря автоматически продлило на один месяц бронирование от мобилизации, действовавшее по состоянию на 19 декабря (когда была совершена кибератака на госреестры), но не долее, чем до 28 февраля 2025 года.
Отметим, что в январе Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года.
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Напомним, с 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.
Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал «Дія» и согласованным Министерством обороны.
Его срок не может превышать:
- 12 месяцев — для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения;
- срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг — для структур, признанных критически важными для нужд военных;
- срок самой мобилизации — для органов власти;
- срок контракта или назначения — для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.
Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которое было на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату предоставления списков).
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