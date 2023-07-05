В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей — Finance.ua

В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей
В Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей. Это рекордный показатель за последние 17 месяцев.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
«По сравнению с июнем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились в два с половиной раза, а относительно мая этого года — на 12%. Однако от показателя довоенного июня 2021 года регистрации новых коммерческих авто отстают на 26%», — сказано в сообщении.
В Топ-5 июня на рынке коммерческих авто вошли:
- Renault — 356 авто.
- Scania — 127 авто.
- Volkswagen — 67 авто.
- Peugeot — 60 авто.
- Mercedes-Benz — 53 авто.
«Всего за полгода украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 5190 новых машин, что на 61% больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — добавили в Укравтопроме.
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