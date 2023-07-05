В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей

Технологии&Авто
1
В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей
В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей
В Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей. Это рекордный показатель за последние 17 месяцев.
Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
Читайте также
«По сравнению с июнем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились в два с половиной раза, а относительно мая этого года — на 12%. Однако от показателя довоенного июня 2021 года регистрации новых коммерческих авто отстают на 26%», — сказано в сообщении.
В Топ-5 июня на рынке коммерческих авто вошли:
  1. Renault — 356 авто.
  2. Scania — 127 авто.
  3. Volkswagen — 67 авто.
  4. Peugeot — 60 авто.
  5. Mercedes-Benz — 53 авто.
«Всего за полгода украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 5190 новых машин, что на 61% больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — добавили в Укравтопроме.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.