В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей — Finance.ua

В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

В Украине продажи новых грузовиков достигли рекордных показателей

В Украине за июнь купили 1068 новых коммерческих автомобилей. Это рекордный показатель за последние 17 месяцев.

Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

«По сравнению с июнем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились в два с половиной раза, а относительно мая этого года — на 12%. Однако от показателя довоенного июня 2021 года регистрации новых коммерческих авто отстают на 26%», — сказано в сообщении.

В Топ-5 июня на рынке коммерческих авто вошли:

Renault — 356 авто. Scania — 127 авто. Volkswagen — 67 авто. Peugeot — 60 авто. Mercedes-Benz — 53 авто.

«Всего за полгода украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 5190 новых машин, что на 61% больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — добавили в Укравтопроме.

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