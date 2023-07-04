Продажи электромобилей в Украине бьют рекорды: ТОП-10 моделей июня — Finance.ua

Продажи электромобилей в Украине бьют рекорды: ТОП-10 моделей июня Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Продажи электромобилей в Украине бьют рекорды: ТОП-10 моделей июня

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций «электричек» в Украине в течение июня и определили топ-20 моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых электрических авто. Сегмент рынка растет все больше, а первый месяц лета принес сразу два рекорда: максимальное количество импортных подержанных «электричек» (свыше 2,5 тысячи), и максимальное количество первых регистраций новых авто с электрическим двигателем: 600 штук.

Динамика рынка электрических авто

В июне украинцы приобрели 4,6 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это почти вдвое больше — на 91,7%, чем в мае прошлого года; и на 15% больше, чем в мае 2023 года. И это очередной месячный рекорд продаж электромобилей в Украине.

Среди общего количества электрических авто в июне 98,9% были легковыми, грузовыми — 1,1% (51 шт.).

Более половины электромобилей (56,9%, 2 591 шт.) привезли подержанными из-за границы. Такая доля оказалась рекордной за последние 11 месяцев, а количество оказалось самым большим в истории украинского авторынка. Способствует их ввозу «нулевая» ставка растаможки.

На внутреннем рынке приобрели 29,9% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1360 шт.).

Новыми купили 13,2% машин (600 шт.). Это также максимальный количественный показатель, а значит, еще один рекорд на авторынке.

По состоянию на конец июня 2023 г., по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 61 019 штук, зарегистрированных в Украине (с учетом снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 59 009 легковых, 2005 грузовых и 5 автобусов.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних перепродаж традиционно, с большим отрывом от ближайших конкурентов, занимает Nissan Leaf. В июне в отношении таковых заключили 388 сделок купли-продажи. На втором месте в списке — Tesla Model 3, относительно которой заключили 130 сделок.

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Третье место занял Volkswagen E-Golf (119 шт.), уверенно двигающийся вверх рейтинга, добавив одну позицию по итогам июня.

Четвертую строчку занял Volkswagen ID.4 (81 шт.), а пятую — Tesla Model S (56 шт.).

Nissan Leaf — 388 шт. Tesla Model 3 — 130 шт. Volkswagen E-Golf — 119 шт. Volkswagen ID.4 — 81 шт. Tesla Model S — 56 шт. Honda M-NV — 55 шт. Renault Zoe — 49 шт. Tesla Model Y — 44 шт. BMW i3 — 41 шт. Chevrolet Bolt — 31 шт. Fiat 500 — 25 шт. Tesla Model X — 24 шт. Audi E-Tron — 23 шт. Kia Soul — 22 шт. Mercedes-Benz B-Classe — 21 шт. Renault Kangoo — 15 шт. Mitsubishi I-Miev — 12 шт. Citroen C-Zero — 12 шт. Hyundai Kona — 11 шт. BMW iX — 11 шт.

ТОП импортированных подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в июне сохранил Nissal Leaf (526 шт.).

На втором месте остается Volkswagen E-Golf (363 шт.), интерес к которому только растет в последние несколько месяцев.

Третью строчку заняла бюджетная Tesla Model 3 (203 шт.), а на четвертой остался Renault Zoe (160 шт.).

Замыкает пятерку Tesla Model Y (157 шт.).

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам июня занял Volkswagen ID.4 (199 шт.). Второе место заняла Honda M-NV (101 шт.), а на третье поднялся Volkswagen ID.6 (26 шт.).

Honda e: NS1 опустился на четвертое место (23 шт.), а на пятое поднялось Audi Q8 (21 шт.).

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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