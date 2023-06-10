Как сильно электрокары теряют в цене в течение 5 лет — Finance.ua

Как сильно электрокары теряют в цене в течение 5 лет
Среди автомобилистов принято считать, что электрокары являются не лучшим приобретением с точки зрения перепродажи на вторичном рынке.
Все дело в батарее, которая через короткий период эксплуатации может выйти из строя.
Эксперты из iSeeCаrs.com решили выяснить, так ли это, и собрали информацию о самых популярных моделях подержанных «электричек» в возрасте до 5 лет.
В результате обработки информации эксперты подсчитали рост/падение средней цены на электрокары.
Таким образом, оказалось, что далеко не все автомобили с электродвигателем теряют цену со временем. Так, за несколько лет цена на вторичном рынке США на подержанные «электрички» существенно выросла.
Список электромобилей от самых выгодных до наименее выгодных выглядит так:
- BMW i3: +27,6% от цены 2020 г. ($31,193 vs $24,454);
- Hyundai Ioniq Electric: +26,7% от цены 2020 г. ($28,802 vs $22,726);
- Volkswagen e-Golf: +26,2% от цены 2020 г. ($28,870 vs $22,871);
- Nissan Leaf: +25,1% от цены 2020 г. ($28,745 vs $22,975);
- Tesla Model S: +24,3% от цены 2020 г. ($46,774 vs $37,638);
- Chevrolet Bolt EV: +23,9% ($28,561 vs $23,051);
- Tesla Model 3: +14,5% ($32,687 vs $28,558);
- Hyundai Kona Electric: +10,5% ($28,584 vs $25,877);
- Audi e-tron: +0,8% ($37,725 vs $37,415);
- Tesla Model X: +0,1% ($50,691 vs $50,628);
- Volkswagen ID.4: -5,4% ($30,698 vs $32,453);
- Jaguar I-PACE: -9,6% ($35,943 vs $39,777);
- Ford Mustang Mach-E: -19,1% ($34,610 vs $42,764);
- Tesla Model Y: -21,7% ($37,348 vs $47,717);
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