В Украине предложили отменить «нулевую» растаможку: что изменится — Finance.ua

В Украине предложили отменить «нулевую» растаможку: что изменится

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В Украине предложили отменить «нулевую» растаможку: что изменится

В Верховной Раде зарегистрировали уже несколько законопроектов, предлагающих отменить «нулевое» растаможивание раньше окончания военного положения на территории Украины.

Об этом пишет Информатор

Так, 24 апреля 2022 выдвинули законопроект № 7311 , который предлагает полностью отменить «нулевое растаможивание». Также в этом документе предлагалось увеличить вдвое размер военного сбора, вернуть акциз на топливо и другие подобные варианты. В пояснительной записке отметили, что целью законопроекта является обеспечение во время военного положения условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей.

Также 30 мая на сайте Верховной Рады появился новый законопроект № 7418 . Он создан в Министерстве финансов. В пояснительной записке отмечено, что целью принятия законопроекта является обеспечение в период военного положения условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления таможенных платежей.

Исходя из целей объяснительных записок законов № 7311 и № 7418, можно заключить, что законопроекты в пунктах о таможенном налоге фактически одинаковы.

24 марта власти Украины приняли закон № 2142-|X, предусматривающий полное освобождение от налогообложения на ввоз транспортных средств гражданами. Однако через некоторое время власти Украины решили изменить свое решение и внесли на рассмотрение законопроект, отменяющий «бесплатное растаможивание».

Законопроектом № 7418 предлагают возобновить налогообложение, которое отменил закон № 2142. В частности, это касается и транспортных средств, которые ввозят граждане Украины. Поскольку в результате освобождения от налога на ввоз транспортных средств, акцизного налога и НДС в бюджет не поступило около 13 млрд грн. Также за это время ввезли более 119 тысяч автомобилей, нередко ввозили автомобили премиум-класса.

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В то же время предлагают внести изменения в Закон Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» для освобождения от оплаты сбора на обязательное страхование тех, кто получает право владения легковым автомобилем, оснащенным исключительно электрическими двигателями. Это значит, что покупателям электрокаров не нужно будет вносить вклад в пенсионный фонд за первую регистрацию такого автомобиля.

Что изменится, если закон о «нулевой» растаможке отменят

По информации от экспертов Института исследования авторынка , еще до принятия закона на рынок повлияет новость о возможной отмене «нулевого» растаможивания. Это снова активизирует тех, кто сомневался в целесообразности покупки авто за границей или рассчитывал купить его позже. А поскольку временные границы четко неизвестны, следует ожидать роста очередей на границах.

Также возврат к предыдущим ставкам таможенных платежей замедлит импорт и снизит его объемы и количество. Привозить доступные автомобили, в которых больше всего нуждаются украинцы, будет экономически невыгодно из-за размера акцизного налога, который часто оказывается больше стоимости самого автомобиля. Это замедлит активность и на внутреннем авторынке.

Еще цены на рынке, которые начали снижаться на рынке из-за постепенного его насыщения привезенными авто из-за границы, начнут снова расти. Что на фоне и так невысокой покупательной способности украинцев, которая уменьшилась еще больше в результате войны, сделает покупку автомобиля еще недоступнее. Что будет способствовать старению автопарка, заставляя украинцев покупать подержанные авто на внутреннем рынке вместо «пригона» из-за границы за ту же стоимость.

Система налогообложения импорта подержанных автомобилей требует комплексной реформы. Проанализировав проблемы на пути их решения, сбалансированным и компромиссным решением была бы отмена акцизного налога на все виды транспортных средств как рудимент, не соответствующий практике ЕС. А также упрощение процедур и автоматизация процессов при импорте.

Новая статистика ввоза автомобилей с нулевым налогом

По информации от нардепа Железняка , по состоянию на 6 июня в Украину ввезли 140 310 автомобилей. Общая сумма налоговой скидки — 15,4 млрд грн.

Больше всего авто заехало через Волынскую таможню, а именно около 36 тысяч. На втором месте Львовская таможня с 27058 машин. Через Ровенскую таможню прошло 13 991 авто, через Закарпатскую — 11 543, через Ивано-Франковскую — 9 247, через Черновицкую — 6 066, через Житомирскую — 7 356, через Винницкую — 6 976, через Тернопольскую — 5 369, через Киевскую — 4 505.

Темпы ввоза за день в июне начали падать. Приблизительно каждый день едет уже 2 650 автомобилей.

Отмечается, что до 1 июля 2022 года будет гарантировано действовать «нулевое растаможивание». После этого высока вероятность, что украинское правительство примет закон об отмене безналогового ввоза авто.

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