В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт — Finance.ua

В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт Сегодня 03:48 — Технологии&Авто

В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт

Уличный дрифт может стать незаконным. В Верховную Раду внесли законопроект № 9642 , вводящий наказание за умышленный ввод авто в занос.

Проект закона добавляет новую статью 122−6 в Кодекс Украины об административных нарушениях. Согласно ей, за умышленный управляемый занос авто (дрифт) на дорогах предусмотрен немалый штраф в 500 необлагаемых налогом минимумов, то есть 8 500 гривен.

Повторное в течение года нарушение приведет к штрафу уже 17 000 гривен, а также лишение водительских прав на полгода.

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В пояснительной записке авторы законопроекта обращают внимание на частые случаи нелегального дрифта на территории жилых массивов и парковок. Такая езда опасна для пешеходов и водителей других автомобилей, поэтому предлагается ввести административную ответственность.

К тому же дрифт — как правило, довольно шумная затея, нарушающая покой граждан. Интересно, что недавно уже внесли законопроект о запрете слишком громких тюнингованных авто.

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Фокус По материалам:

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