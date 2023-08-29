В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт — Finance.ua

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В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт

Технологии&Авто
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В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт
В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт
Уличный дрифт может стать незаконным. В Верховную Раду внесли законопроект № 9642, вводящий наказание за умышленный ввод авто в занос.
Проект закона добавляет новую статью 122−6 в Кодекс Украины об административных нарушениях. Согласно ей, за умышленный управляемый занос авто (дрифт) на дорогах предусмотрен немалый штраф в 500 необлагаемых налогом минимумов, то есть 8 500 гривен.
Повторное в течение года нарушение приведет к штрафу уже 17 000 гривен, а также лишение водительских прав на полгода.
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В пояснительной записке авторы законопроекта обращают внимание на частые случаи нелегального дрифта на территории жилых массивов и парковок. Такая езда опасна для пешеходов и водителей других автомобилей, поэтому предлагается ввести административную ответственность.
К тому же дрифт — как правило, довольно шумная затея, нарушающая покой граждан. Интересно, что недавно уже внесли законопроект о запрете слишком громких тюнингованных авто.
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По материалам:
Фокус
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