В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех — Finance.ua
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В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех

Казна и Политика
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В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех
В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех
После отмены бесплатной растаможки в Верховной Раде зарегистрировали более 10 «автомобильных» законопроектов. Один из них предлагает вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех.
Речь идет о законопроекте № 7498.
Документ предполагает вернуть «нулевую» растаможку легковушек для участников боевых действий и тех украинцев, чьи авто были физически уничтожены в результате войны.
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Условия. На одного человека можно будет ввезти только один автомобиль. Продавать ввозимые таким образом машины нельзя 3 года, даже по доверенности, иначе придется уплатить таможенные платежи в полном объеме. Также под действие льготы не попадут автомобили премиумкласса, подпадающие под уплату транспортного налога.
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По мнению авторов законопроекта, это будет отличная возможность обеспечить автомобилями тех, кто больше всего в этом нуждается.

Что делать, если машина сломалась в Европе 🧐

По мнению экспертов Института исследований авторынка, идея может найти поддержку в зале, однако конечная редакция документа, скорее всего, будет другой.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля вернулась плата за таможенное оформление ввозимых на территорию Украины автомобилей. С начала месяца по 14 июля в страну ввезли 5020 авто из-за границы.
  • Как рассказывают эксперты Института исследований авторынка, будет ли импорт импортируемых автомобилей из-за рубежа после возвращения к налогам образца 2018 года. Такое решение «заморозит» импорт подержанных автомобилей из-за границы и приведет к повышению цен на автомобили в Украине. Большинство автомобилей стоимостью до $5 тысяч — а именно в таких машинах есть наибольшая потребность — растаможивать по «новым-старым» ставкам не будет никакого смысла.

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По материалам:
Апостроф
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