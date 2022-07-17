В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех — Finance.ua

В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех Вчера 20:20 — Казна и Политика

В Украине предлагают вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех

После отмены бесплатной растаможки в Верховной Раде зарегистрировали более 10 «автомобильных» законопроектов. Один из них предлагает вернуть «нулевую» растаможку, но не для всех.

Речь идет о законопроекте № 7498.

Документ предполагает вернуть «нулевую» растаможку легковушек для участников боевых действий и тех украинцев, чьи авто были физически уничтожены в результате войны.

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Условия. На одного человека можно будет ввезти только один автомобиль. Продавать ввозимые таким образом машины нельзя 3 года, даже по доверенности, иначе придется уплатить таможенные платежи в полном объеме. Также под действие льготы не попадут автомобили премиумкласса, подпадающие под уплату транспортного налога.

По мнению авторов законопроекта, это будет отличная возможность обеспечить автомобилями тех, кто больше всего в этом нуждается.

По мнению экспертов Института исследований авторынка, идея может найти поддержку в зале, однако конечная редакция документа, скорее всего, будет другой.

Справка Finance.ua:

С 1 июля вернулась плата за таможенное оформление ввозимых на территорию Украины автомобилей. С начала месяца по 14 июля в страну ввезли 5020 авто из-за границы.

Как рассказывают эксперты Института исследований авторынка, будет ли импорт импортируемых автомобилей из-за рубежа после возвращения к налогам образца 2018 года. Такое решение «заморозит» импорт подержанных автомобилей из-за границы и приведет к повышению цен на автомобили в Украине. Большинство автомобилей стоимостью до $5 тысяч — а именно в таких машинах есть наибольшая потребность — растаможивать по «новым-старым» ставкам не будет никакого смысла.

Апостроф По материалам:

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