Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки — Finance.ua

Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки

С 1 июля вернулась плата за таможенное оформление ввозимых на территорию Украины автомобилей. С начала месяца по 14 июля в страну ввезли 5020 авто из-за границы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк.

Он уточнил, что из общего количества ввезенных машин 1371 были новые, а остальные 3649 — подержанные.

Таким образом, за две недели в государственный бюджет поступили налоги и пошлины в общем размере 663 миллиона гривен.

Напомним, бесплатную растаможку авто могут продлить для тех транспортных средств, которые не успели оформить до 1 июля и стоимость которых ниже 10 тысяч евро.

Апостроф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.