Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки — Finance.ua
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Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки

Казна и Политика
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Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки
Сколько денег принесла в бюджет отмена «нулевой» растаможки
С 1 июля вернулась плата за таможенное оформление ввозимых на территорию Украины автомобилей. С начала месяца по 14 июля в страну ввезли 5020 авто из-за границы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк.
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Он уточнил, что из общего количества ввезенных машин 1371 были новые, а остальные 3649 — подержанные.
Таким образом, за две недели в государственный бюджет поступили налоги и пошлины в общем размере 663 миллиона гривен.
Напомним, бесплатную растаможку авто могут продлить для тех транспортных средств, которые не успели оформить до 1 июля и стоимость которых ниже 10 тысяч евро.

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По материалам:
Апостроф
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