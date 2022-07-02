Нулевая растаможка «всё». Будет ли импорт авто из-за границы — Finance.ua

Нулевая растаможка «всё». Будет ли импорт авто из-за границы Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Нулевая растаможка «всё». Будет ли импорт авто из-за границы

Президент подписал закон об отмене «нулевой» растаможки. Это означает, что уже с 1 июля за растаможку авто необходимо платить платежи в полном объеме — пошлина, НДС и акциз.

Будет ли импорт подержанных автомобилей из-за рубежа после возврата к налогам образца 2018 года, рассказывают эксперты Института исследований авторынка.

Импорт приостановится

Такое решение «заморозит» импорт подержанных автомобилей из-за границы и приведет к повышению цен на автомобили в Украине. Большинство автомобилей стоимостью до $5 тысяч — а именно в таких машинах есть наибольшая потребность — растаможивать по «новым-старым» ставкам не будет никакого смысла.

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Акцизный сбор на ввоз таких авто может составлять 200-300% от их стоимости, что экономически невыгодно. Поэтому вместо десятков тысяч ввезенных подержанных легковушек в месяц будут импортировать всего несколько тысяч, а вместо дополнительных поступлений бюджет получит только потери.

При этом худших показателей следует ожидать в августе и сентябре, уверен Левко Прокипчук, экс-начальник Львовской таможни и ассоциированный эксперт Института исследований авторынка по практическому применению таможенного законодательства. В июле вынужденно будет оформлена та часть машин, которые не успели этого сделать по «нулевой» растаможке. В частности, те, кого новость застала уже на границе или в очереди на таможенный терминал.

В случае, если в системе начисления таможенных платежей не будет изменений, в дальнейшем будут импортировать в незначительном количестве только следующие категории подержанных авто:

Авто из Америки. Более низкая цена машины «там» по сравнению с европейским рынком делает такой шаг все еще более-менее выгодным. Кроме того, есть значительная часть транспортных средств, вынужденно «зависших» в Европе из-за временной остановки украинских портов.

Более низкая цена машины «там» по сравнению с европейским рынком делает такой шаг все еще более-менее выгодным. Кроме того, есть значительная часть транспортных средств, вынужденно «зависших» в Европе из-за временной остановки украинских портов. Дорогие автомобили. Речь идет в основном об автомобилях в возрасте до 5 лет и премиумсегменте. Поскольку налоги на такие авто составляют всего 35-40% от их стоимости, их будут ввозить и дальше.

Речь идет в основном об автомобилях в возрасте до 5 лет и премиумсегменте. Поскольку налоги на такие авто составляют всего 35-40% от их стоимости, их будут ввозить и дальше. Электромобили. На автомобиле с электрическим двигателем остался единый платеж: акциз, составляющий 1 евро за киловатт батареи. Сбор в пенсионный фонд на электроавто с 1 июля был отменен одновременно с отменой «нулевой» растаможки.

На автомобиле с электрическим двигателем остался единый платеж: акциз, составляющий 1 евро за киловатт батареи. Сбор в пенсионный фонд на электроавто с 1 июля был отменен одновременно с отменой «нулевой» растаможки. Грузовики, автобусы и спецтехника. Количество импорта этих категорий транспорта всегда было значительно меньше по сравнению с другими, однако потребность в них остается высокой.

Как это скажется на внутреннем рынке

Спрос на автомобили в Украине будет всегда, объясняет Остап Новицкий, аналитик Auto.Ria. Основная причина этого — нехватка машин в нашей стране. Уровень автомобилизации в Украине — самый низкий в Европе: 250 автомобилей на 1000 человек против 600 в Евросоюзе. Поэтому украинцы будут покупать автомобили и дальше, вопрос только в том, какие и по какой цене, говорит эксперт.

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Первые несколько месяцев после отмены «нулевой» растаможки украинцы будут покупать автомобили на внутреннем рынке. Однако параллельно с сокращением предложения на рынке автомобилей, привезенных «под ноль», цены на авто в Украине будут постепенно расти. В первую очередь — на популярные модели легковушек. До конца года подорожание может составить до 30% их стоимости и даже больше, если будет обостряться кризис и дефицит авто на мировом авторынке.

Что делать тем, кто не успел

Если все же вас постигла неприятность и вы не успели растаможить автомобиль по «нулевой» растаможке и не знаете, что теперь делать с машиной, существует несколько вариантов решения этой проблемы:

Оставить автомобиль в Польше. Здесь можно либо продать его, либо оставить на стоянке (стоимость — 20 злотых в сутки). Оформить реэкспорт, то есть вывезти автомобиль обратно за границу без растаможки. Передать на склад таможни или СТС для временного хранения. Это поможет выиграть время и собрать средства на растаможку. Отдать в пользу государства. Автомобили сейчас очень нужны нашей армии. Растаможить по обычной процедуре, уплатив в полном размере все таможенные платежи.

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