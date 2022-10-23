В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость

Личные финансы
9
В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость
В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость
В Украине предложили внести изменения в пенсионное законодательство и ввести специальные пенсии за особые заслуги лицам, имеющим статус борцов за независимость.
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует принять в первом чтении законопроект № 8032 о внесении изменений в закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (в отношении борцов за независимость Украины в XX веке).

Кто сможет получить специальную пенсию

Согласно документу предлагается внести изменения в ст. 1 закона «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и предусмотреть, что эти пенсии устанавливаются украинцам, которые в соответствии с законом «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.
Читайте также
Сообщается, что размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость страны предлагается в объеме 200% прожиточного минимума, определенного для нетрудоспособных лиц. По расчету авторов законопроекта, на его реализацию нужно ежегодно 12 млн гривен.
Согласно ст. 5 закона, пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к размеру пенсии, на которую имеет право лицо по закону, и составляет до 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Место для вашей рекламы
По состоянию на 12 октября прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет чуть более 2 тысяч гривен. С 1 декабря его размер вырастет до 2093 гривен. Предусматривается установление надбавок к пенсии.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.