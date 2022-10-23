В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость — Finance.ua

В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость Сегодня 08:13 — Личные финансы

В Украине предлагают установить пенсии за особые заслуги борцам за независимость

В Украине предложили внести изменения в пенсионное законодательство и ввести специальные пенсии за особые заслуги лицам, имеющим статус борцов за независимость.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует принять в первом чтении законопроект № 8032 о внесении изменений в закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (в отношении борцов за независимость Украины в XX веке).

Кто сможет получить специальную пенсию

Согласно документу предлагается внести изменения в ст. 1 закона «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» и предусмотреть, что эти пенсии устанавливаются украинцам, которые в соответствии с законом «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.

Сообщается, что размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость страны предлагается в объеме 200% прожиточного минимума, определенного для нетрудоспособных лиц. По расчету авторов законопроекта, на его реализацию нужно ежегодно 12 млн гривен.

Согласно ст. 5 закона, пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к размеру пенсии, на которую имеет право лицо по закону, и составляет до 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

По состоянию на 12 октября прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет чуть более 2 тысяч гривен. С 1 декабря его размер вырастет до 2093 гривен. Предусматривается установление надбавок к пенсии.

Дзеркало Тижня По материалам:

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