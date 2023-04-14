В Украине предлагают отменить обязательную сертификацию авто — Finance.ua
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В Украине предлагают отменить обязательную сертификацию авто

Личные финансы
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В Украине предлагают отменить обязательную сертификацию авто
В Украине предлагают отменить обязательную сертификацию авто
В Украине было предложено отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Если решение будет принято, ввоз в страну б/у авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства — снизиться на 100-200 долларов.
О соответствующей инициативе узнали эксперты Института исследований авторынка.
Законопроектом предлагается признавать сертификаты соответствия, выданные в странах Евросоюза, в частности производителями авто или их уполномоченными представителями в Украине.

Как это будет выглядеть на практике

На практике предлагается сертифицировать только транспортные средства, на которые отсутствуют документы о регистрации. К примеру, это касается «списанных» автомобилей из США. Кроме того, не будут признаваться российские и белорусские документы на авто.
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Кроме того, в силе останутся экологические требования — не ниже «Евро-2» для легковых автомобилей и не ниже «Евро-5» для грузовиков и автобусов. Для б/у авто такую информацию предлагают переносить из иностранного свидетельства о регистрации в украинское.
Также эксперты предлагают ввести обязательный техосмотр всех автомобилей, как в Евросоюзе. По мнению специалистов, это поможет предотвратить эксплуатацию неисправных машин в случае частичной отмены сертификации.
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По закону сертификации подлежат все колесные транспортные средства, ввезенные из-за границы. Сертификацию проводят специальные испытательные лаборатории, документ выдают 15 организаций по всей Украине. Стоимость услуги составляет около 2500 грн для легкового авто.
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Автор инициативы нардеп Марьян Заблоцкий («Слуга народа») считает, что отмена сертификации позволит украинцам сэкономить десятки миллионов долларов, которые сейчас попадают не в государственный бюджет, а в частные компании.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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