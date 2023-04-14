В Украине предлагают отменить обязательную сертификацию авто — Finance.ua

В Украине предлагают отменить обязательную сертификацию авто
В Украине было предложено отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Если решение будет принято, ввоз в страну б/у авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства — снизиться на 100-200 долларов.
О соответствующей инициативе узнали эксперты Института исследований авторынка.
Законопроектом предлагается признавать сертификаты соответствия, выданные в странах Евросоюза, в частности производителями авто или их уполномоченными представителями в Украине.
Как это будет выглядеть на практике
На практике предлагается сертифицировать только транспортные средства, на которые отсутствуют документы о регистрации. К примеру, это касается «списанных» автомобилей из США. Кроме того, не будут признаваться российские и белорусские документы на авто.
Кроме того, в силе останутся экологические требования — не ниже «Евро-2» для легковых автомобилей и не ниже «Евро-5» для грузовиков и автобусов. Для б/у авто такую информацию предлагают переносить из иностранного свидетельства о регистрации в украинское.
Также эксперты предлагают ввести обязательный техосмотр всех автомобилей, как в Евросоюзе. По мнению специалистов, это поможет предотвратить эксплуатацию неисправных машин в случае частичной отмены сертификации.
По закону сертификации подлежат все колесные транспортные средства, ввезенные из-за границы. Сертификацию проводят специальные испытательные лаборатории, документ выдают 15 организаций по всей Украине. Стоимость услуги составляет около 2500 грн для легкового авто.
Автор инициативы нардеп Марьян Заблоцкий («Слуга народа») считает, что отмена сертификации позволит украинцам сэкономить десятки миллионов долларов, которые сейчас попадают не в государственный бюджет, а в частные компании.
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