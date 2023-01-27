В Украине появятся новые автомобильные номера — Finance.ua

В Украине появятся новые автомобильные номера Сегодня 12:05 — Личные финансы

В Украине появятся новые автомобильные номера

Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения в требованиях для государственных номерных знаков транспортных средств. Приказ профильного ведомства уже опубликован.

Об этом пишет «Суспільне».

Документ предусматривает, что на номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение Дія, вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать следующие обозначения:

«ED», «DC» — получат транспортные средства, если они были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

«DI», «PD» — если оформление было сделано через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала Дія.

Что еще нужно знать об автомобильных номерах

С 2020 года украинские владельцы электрокаров по желанию могут закреплять при регистрации авто «зеленые» номерные знаки. Они свидетельствуют о полной экологичности автомобиля. Эти номера символов содержат буквы латинского алфавита и цифры зеленого цвета.

Это было сделано для того, чтобы в будущем владельцы авто на электротяге могли пользоваться льготами: бесплатной стоянкой на местах зарядки электромобилей, въезд в экологически чистые районы, движение по полосам общественного транспорта.

Проверить наличие номерных знаков в сервисных центрах по всем областям можно онлайн на сайте Главного сервисного центра по ссылке.

Напомним, с 2023 года в Украине начинает действовать обновленный алгоритм получения первого водительского удостоверения . Он состоит из пяти шагов и охватывает теоретическую и практическую подготовку, а также сдачу трех экзаменов.

Справка Finance.ua:

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