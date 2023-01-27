В Украине появятся новые автомобильные номера — Finance.ua

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В Украине появятся новые автомобильные номера

Личные финансы
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В Украине появятся новые автомобильные номера
В Украине появятся новые автомобильные номера
Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения в требованиях для государственных номерных знаков транспортных средств. Приказ профильного ведомства уже опубликован.
Об этом пишет «Суспільне».
Документ предусматривает, что на номерных знаках автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение Дія, вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использовать следующие обозначения:
  • «ED», «DC» — получат транспортные средства, если они были оформлены с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
  • «DI», «PD» — если оформление было сделано через Единый государственный веб-портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала Дія.

Что еще нужно знать об автомобильных номерах

С 2020 года украинские владельцы электрокаров по желанию могут закреплять при регистрации авто «зеленые» номерные знаки. Они свидетельствуют о полной экологичности автомобиля. Эти номера символов содержат буквы латинского алфавита и цифры зеленого цвета.
Это было сделано для того, чтобы в будущем владельцы авто на электротяге могли пользоваться льготами: бесплатной стоянкой на местах зарядки электромобилей, въезд в экологически чистые районы, движение по полосам общественного транспорта.
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Проверить наличие номерных знаков в сервисных центрах по всем областям можно онлайн на сайте Главного сервисного центра по ссылке.
Напомним, с 2023 года в Украине начинает действовать обновленный алгоритм получения первого водительского удостоверения. Он состоит из пяти шагов и охватывает теоретическую и практическую подготовку, а также сдачу трех экзаменов.

Справка Finance.ua:

  • штрафы — распространенная ситуация, если нужно много ездить на авто. Сегодня можно с помощью смартфона или ноутбука узнать, есть ли письма счастья, оформленные правоохранительными органами;
  • чтобы легально управлять определенным транспортным средством, не обойтись без соответствующей категории вождения. А чтобы не ошибиться с выбором документа, следует знать, какие категории прав в Украине легализованы и какая между ними разница.
🚗 Кстати, на Finance.ua можно приобрести Автогражданку за несколько кликов. А с картой Assistance вы можете обратиться с помощью 24/7 в любой день в год и получить необходимую помощь.
По материалам:
suspilne.media
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